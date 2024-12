El Mañanero del 10 de diciembre: Edmundo González ratifica que vendrá el #10Ene

En El Mañanero del 10 de diciembre de Runrun.es resumimos los titulares más destacados sobre Venezuela: Edmundo González dijo en entrevista que María Corina Machado formará parte de su gobierno como vicepresidenta ejecutiva y que su determinación es estar en Venezuela el 10 de enero para tomar posesión del cargo. Las madres de presos políticos siguen en su lucha por la libertad, y hoy fueron recibidas en el Ministerio Público. El alto comisionado de la ONU confirmó reapertura de oficina en Caracas y exige libertad de detenidos arbitrariamente.

Denuncian requisas violatoria de derechos humanos en Yare III

Alto comisionado de la ONU confirma reapertura parcial de oficina y pide liberación de detenidos arbitrariamente

Benigno Alarcón: El escenario de negociación sigue vigente

“No los dejen morir”: Familiares de presos políticos consignan pruebas ante el Ministerio Público

González Urrutia piensa contar con María Corina Machado como vicepresidente de la República

La Conversa de ARI | Ley Libertador menoscaba derechos civiles

Piden detener criminalización de defensores de DDHH

Benigna Farfán, madre de Samu Raúl Uribe, detenido en Apure, expresó que su hijo fue detenido mientras estaba vendiendo plátanos para mantener a su abuela. “Un policía lo bajó del camión y él no sabía por qué. Mi hijo está en Tocorón y tiene más de dos meses enfermo, no come, no duerme porque no puede evacuar. Él era un muchacho que nunca había sufrido nada”.