Dirigente sindical estuvo retenido más de ocho horas solo por pedir aguinaldos y salarios dignos

Redacción Runrun.es Hace 3 horas

La Red Sindical Venezolana denunció este sábado, 9 de noviembre, la persecución y amedrentamiento, por parte de cuerpos de seguridad del Estado, contra trabajadores que defienden los derechos laborales.

Mediante un comunicado, la organización advirtió que René Zapata, dirigente del sector sindical educativo en el estado Miranda, fue retenido el jueves 7 de noviembre por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), pertenecientes a los cuerpos del DAET y la DIE.

De acuerdo con la red, esta detención se ejecutó “sin justificación alguna” y la misma duró más de ocho horas. Al preguntar la razón, se le informó que era por estar “activo en las redes sociales” exigiendo salarios y aguinaldos dignos para los educadores venezolanos.

“Esta medida arbitraria e inconstitucional, no solo viola los derechos humanos y la libertad sindical de René, sino también la de todos los venezolanos que tienen que sobrevivir al día a día con sueldos de hambre y aguinaldos que dan vergüenza”, denunció la Red Sindical Venezolana.

Desde la @RedSindicalVE manifestamos nuestro firme apoyo a los trabajadores venezolanos que han sido perseguidos y amedrentados por los cuerpos de seguridad nacional al defender sus derechos laborales #9nov pic.twitter.com/3olAlFZK7k — Red Sindical Venezolana (@RedSindicalVE) November 9, 2024

A través de las redes sociales, el dirigente sindical René Zapata denunció haber sido detenido “arbitrariamente” y que sus acciones son solo exigir salarios dignos para todos los trabajadores. “Un salario que nos permita vivir con dignidad a todos los docentes, a todos los trabajadores. Ese es mi trabajo”, expresó.

Zapata aseveró que los trabajadores solo piden el pago de aguinaldos que compensen su trabajo. “Unos aguinaldos de seis, cinco dólares, otros diez dólares no nos alcanza absolutamente para nada”.

“Mantendré mi voz de protesta hasta nosotros lograr tener unas reivindicaciones salariales y Dios quiera y me permita que ojalá no me vuelva a pasar lo que me pasó”, añadió.