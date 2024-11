Inicio

“A falta de actas, el régimen presenta presos”: PJ pide la libertad de los detenidos por razones políticas

Redacción Runrun.es Hace 2 horas

Primero Justicia (PJ) exigió este viernes al gobierno de Nicolás Maduro la liberación “inmediata” de sus 34 miembros detenidos, así como la del resto de los presos políticos.

En una nota de prensa, PJ aseguró ser “el segundo partido de oposición en Venezuela con más presos políticos”, entre los que nombró al alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, detenido en octubre por una supuesta trama de corrupción en la que el Gobierno también vinculó a Pedro Guanipa, director de la Alcaldía, aprehendido en septiembre.

Ambos opositores respaldaron la candidatura de Edmundo González Urrutia en las presidenciales del pasado 28 de julio, en las que Maduro fue proclamado ganador por el ente electoral, un resultado señalado como fraudulento por la oposición y del que tampoco dieron aval organizaciones internacionales como el Centro Carter.

Primero Justicia exigió la liberación de los 1958 presos políticos que, de acuerdo al cómputo de la organización no gubernamental Foro Penal, hay en el país. La gran mayoría de las detenciones se produjo luego de las elecciones, entre ellas, las de 69 menores de edad, con edades de 14 a 17 años.

Primero Justicia destacó que esas cifras reflejan “la represión desatada en respuesta a las manifestaciones en todo el país, donde los venezolanos exigían respeto a la voluntad popular expresada” en los comicios.

“A falta de actas, el régimen presenta presos y secuestrados (…) el régimen de Maduro se jacta de tener la cifra más alta de presos políticos en 25 años, con más de 2.400 personas encarceladas por exigir respeto a lo expresada en las urnas el pasado 28 de julio”, destacaron también en un mensaje en la red social X.

La formación denunció también que el “régimen de Maduro persigue tanto a líderes de oposición como a defensores de derechos humanos y miembros clave de la sociedad civil”, y mencionó a los activistas Javier Tarazona, detenido desde julio de 2021, y Rocío San Miguel, aprehendida en febrero de este año.

Además, el partido urgió al Gobierno a cesar “la persecución” y garantizar los derechos de “cada uno de los presos políticos”, a la vez que pidió a la comunidad internacional seguir “registrando y denunciando las constantes violaciones de derechos humanos”.

Urgen a contrarrestar narrativa de que se normalice lo que sucede en Venezuela

Un grupo de expertos en derechos humanos alertó en un foro virtual sobre el riesgo de que la comunidad internacional compre la narrativa de normalizar la situación en Venezuela, tras denunciar que luego del 28 de julio el gobierno venezolano ha sofisticado su aparato represivo y los ciudadanos están sufriendo de forma importante los embates de esa arremetida.

En el webinar hibrido “Venezuela: Fraude Electoral y Crisis Política”, organizado por la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Washington Colle of Law y con el auspicio de DPLF (Fundación para el Debido Proceso), se hizo un resumen de los atropellos que ha sufrido la población venezolana en los últimos y se explicaron los patrones de represión aplicados luego del 28 de julio.

“Venezuela pasó de tener más de 300 presos políticos a 2000. Fue el propio Estado venezolano el que anunció que iban a meter a 2220 personas, a través de voceros como Nicolás Maduro y el fiscal Tarek William Saab, y luego los cuerpos de seguridad salían a hacer una especie de pesca de arrastre (…) Hay gente presa que fue sacada de su casa, que iban a comprar pan y los agarraron, no estaban protestando, la policía agarraba a los más vulnerables y débiles que veían (…) Mientras las dictaduras del Cono Sur negaban la cifra de detenidos, el Estado venezolano te admite ‘sí, yo los tengo”, denunció Luis Carlos Díaz, periodista y ciberactivista venezolano galardonado recientemente en los premios The Albies de la Clooney Foundation for Justice por su promoción de la defensa de los derechos humanos.

Díaz también advirtió que se busca imponer una narrativa para normalizar las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, ignorando la situación de derechos humanos en el país.

“Hay reacomodos de grupos económicos, sociales y empresariales y de diversos grupos políticos que operan abiertamente a favor de que se normalice la dictadura. Hay lobbies activos para que haya intercambio petrolero sin problemas, para que el Estado venezolano no rinda cuentas sobre el ingreso del petróleo y que venden la narrativa de que si a Venezuela le entra más dinero, habrá menos migración (…) Hay grupos políticos y también humanitarios (…) Esto lo que haría es blanquear un sistema dictatorial que asesina y encarcela gente. Normalizar la dictadura significaría que otros autoritarismos del continente aprendan, y se den cuenta de que no hay costo por violar la ley de esta manera”, advirtió.

