Inicio

Freddy Superlano cumplió tres meses detenido: su familia no ha podido verlo

/ Cortesía

Redacción Runrun.es Hace 1 hora

Este miércoles, 30 de octubre, el líder nacional del partido Voluntad Popular y miembro de la Plataforma Unitaria, Freddy Superlano, cumplió tres meses detenido en el Helicoide, en Caracas.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) exigió a través de su cuenta en X que Superlano, al igual que otros cientos de presos políticos, sean liberados y recalcaron que “hacer política no es delito”.

Hoy el líder nacional de @VoluntadPopular y miembro de la Plataforma Unitaria @freddysuperlano cumple tres meses detenido por cuerpos de inteligencia del régimen de Nicolás Maduro. Desde la Plataforma Unitaria Democrática exigimos que sea liberado, al igual que cientos de presos… pic.twitter.com/LCDCqEojGg — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) October 30, 2024 La líder de oposición, María Corina Machado también recordó que su compañero de lucha tiene tres meses encarcelado y denunció que sus familiares no han podido verlo. “Como con muchos de nuestros presos políticos, el régimen aplica este mecanismo para intimidar y amenazar. Exigimos la libertad de Freddy y la de cada preso político!”, posteó Machado en su cuenta en X. Hace 3 meses fue secuestrado Freddy Superlano, compañero de lucha, dirigente de Voluntad Popular, padre y amigo! Su familia no ha podido verlo en todo este tiempo. Como con muchos de nuestros presos políticos, el régimen aplica este mecanismo para intimidar y amenazar.… pic.twitter.com/YF7GFEFqS3 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 30, 2024 “Lo único que me dicen es que está bien”

En entrevista para el medio EVTV Miami, la esposa de Freddy Superlano, Aurora Superlano, denunció que ya son más de 90 días en los que no sabe nada de su esposo, por lo que le exige al gobierno de Nicolás Maduro poder constatar su estado de salud.

“No tengo información oficial. Lo único que me dicen los custodios que están afuera es que él está bien, que tengo que ser fuerte”, dijo Aurora Superlano.

La esposa del dirigente pidió que por lo menos se le garantice el derecho a la visita de sus hijas y su madre.

Al ser cuestionada sobre si tiene información de que Superlano está siendo torturado, indicó que lo desconoce. “No sé si está siendo torturado o no. No puedo decir eso porque no he podido verlo”.

“Son momentos de gran angustia para toda la familia, es difícil explicarle a unas niñas tan pequeñas la ausencia de su padre, por eso exijo que podamos verlo”, dijo.

#EnLaMiraConLaKatuar | Esposa de Freddy Superlano exige al régimen poder constatar su estado de salud Entrevista de Jessica Vallenilla (@La_Katuar) a @AuroraSuperlano, esposa del dirigente @freddysuperlano 📲Más en https://t.co/q16M2L9qR9

📺YouTube: https://t.co/NuUJqJMbBV pic.twitter.com/c4TBvqamaC — EVTV (@EVTVMiami) October 30, 2024

¿Quién es Superlano y de qué se le acusa?

Superlano fue uno de los políticos de oposición que apoyó la candidatura de Edmundo González Urrutia y participó en varios actos de campaña para acompañar al aspirante a la presidencia y también a la líder opositora, María Corina Machado.

El político fue candidato a la gobernación de Barinas -su tierra natal- en 2021, un evento polémico puesto que las proyecciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) tras celebrado el proceso lo daban como ganador, pero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló la elección en esa entidad porque el opositor estaba supuestamente “inhabilitado” y ordenó repetir las elecciones en enero de 2022.

También, se postuló como candidato a la elección primaria de la oposición de octubre de 2023. Participó en el debate realizado en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) junto a otros aspirantes, pero se retiró de la contienda unos días antes y apoyó a Machado.

La Organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia informó que Freddy Superlano fue acusado de tres delitos por la Fiscalía: terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir.

Freddy Superlano fue apresado el pasado 30 de julio por funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) mientras intentaba ingresar a un edificio en la urbanización Sebucán, al este de Caracas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó el pasado 26 de agosto medidas cautelares “tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela”.