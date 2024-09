Edmundo González fue obligado a avalar sentencia del TSJ para poder salir del país

Edmundo González Urrutia, quien fue abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática en las elecciones presidenciales, reveló este miércoles, 18 de septiembre, “toda la verdad” de su salida de Venezuela, sobre una carta que difundió el oficialismo difundió la cual fue firmada opositor, en la que supuestamente acató la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente.

Esta carta, que primero se filtró en redes sociales, fue mostrada en televisión por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020. Según el oficialista, González Urrutia “reconoció” a los cinco Poderes Públicos del país al firmar esta carta.

En una alocución televisada, Rodríguez explicó que representantes de la administración de Maduro fueron -supuestamente- “contactados por interlocutores” de González Urrutia para establecer comunicaciones.

Esos interlocutores, prosiguió el chavista, manifestaron el “deseo que el señor González Urrutia tenía de abandonar el país”, por lo que solicitó a las autoridades venezolanas salvoconductos para poder desplazarse al aeropuerto y tomar el vuelo hacia España, donde solicitó asilo político.

“Siempre he estado y seguiré dispuesto a reconocer y acatar las decisiones adoptadas por los órganos de Justicia, incluyendo la precitada sentencia de la Sala Electoral, que aunque no la comparto, la acato”, dice la misiva, que fue exhibida por Rodríguez, quien destacó la firma “voluntaria” del opositor.

Rodríguez también mostró unas fotografías en las que se le ve reunido junto a González Urrutia. En el encuentro también participó la vicepresidenta del oficialismo, Delcy Rodríguez.

“Nosotros esperamos que se acabe el chisme y que usted cumpla con lo que firmó, señor González Urrutia”, dijo Rodríguez durante su alocución.

Edmundo González publicó un mensaje en sus redes sociales donde contó “toda la verdad” sobre su salida del país y la firma de ese documento, aunque Jorge Rodríguez dijo que el opositor la firmó de forma “voluntaria”.

“El régimen pretende que todos los venezolanos perdamos la esperanza. El mundo entero sabe que siempre recurren al juego sucio, el chantaje y la manipulación”, expresó González Urrutia.

Según el opositor, estando en la residencia del embajador de España, Jorge Rodríguez y su hermana Delcy Rodríguez, “se presentaron con un documento que tendría que refundar para permitir” su salida del país. “En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones”, reveló González Urrutia.

“En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano. Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento. Como presidente electo de millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio, la democracia y la paz, no me van a callar”, apuntó el opositor.