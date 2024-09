El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, calificó de “dictatorial” y “autoritario” el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, aludiendo a las detenciones arbitrarias y a que el líder de la oposición, Edmundo González, tuvo que huir del país.

En una entrevista concedida al medio Telecinco emitida en los informativos españoles de este domingo, apuntó además que con decir que el régimen de Venezuela es dictatorial “no arreglamos nada”, sino que se trata de intentar resolver las cosas y ello reclama a veces “una cierta contención verbal”.

“Pero no nos engañemos con la naturaleza de las cosas. Venezuela ha convocado unas elecciones, pero no era una democracia antes y no lo es mucho menos después”, agregó el jefe de la diplomacia europea.