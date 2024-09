Edmundo González afirma que salió de Venezuela para evitar “un conflicto de dolor y sufrimiento”

Edmundo González Urrutia, quien fue abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática en las elecciones presidenciales, emitió un comunicado este lunes, 9 de septiembre, donde explicó el motivo por el cual decidió solicitar asilo político en España y salir de Venezuela.

En el texto que compartió en X, el opositor agradeció al gobierno de España por acogerlo y darle protección, así como a la Embajada de Países Bajos donde, según se conoció el fin de semana, estuvo resguardado durante más de un mes tras las elecciones del 28 de julio.

Sobre su decisión de irse a España, señaló, la tomó “pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento”.

“Lo he hecho pensando en mi familia y en todas las familias venezolanas en este momento de tanta tensión y angustia. Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela. Saben que siempre he defendido los valores democráticos de paz y libertad. Mi compromiso no se basa en una ambición personal, está decisión es un gesto que tiende la mano a todos y espero que como tal sea correspondido”, añadió González Urrutia.