Con las dos manos forma un corazón

Paul León trabaja en el canal VPItv y fue detenido mientras se preparaba para cubrir una manifestación en Valera, estado Trujillo.

En una audiencia telemática, un tribunal especial en Caracas lo imputó por delitos de terrorismo. Con Paul, son cuatro los trabajadores de la prensa que están detrás de las rejas posteriores a las elecciones del 28 de julio.

“Mis viejos, mis abuelitos, tía Mari, mis hermanos y Daniela, estoy bien. Llegará el momento de hablar de esto, pero quiero concentrarme en decirles que ustedes son todo lo que tengo, y confío en que vamos a salir de esta situación que, no les negaré, me entristece mucho, pero me llena de fuerza pensar en ustedes y en volverlos a ver pronto. Gracias por todo lo que están haciendo por mí. No tendré cómo pagarles cuando estemos juntos de nuevo. LOS AMO. Dios con nosotros”.