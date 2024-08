Inicio

Ana Guaita, otra periodista detenida en la ola represiva poselectoral

La ola represiva contra periodistas y trabajadores de medios no ha cesado desde el 28 de julio. El pasado 20 de agosto, la joven periodista Ana Carolina Guaita, de La Patilla, fue detenida en Maiquetía cuando salía de su casa

Redacción Runrun.es Hace 43 mins

Detenciones, hostigamiento y acciones represivas contra los periodistas no han cesado desde las elecciones presidenciales del 28 de julio. Periodistas y trabajadores de prensa han sido blanco en medio de una ola represiva que, hasta el 19 de agosto y según cifras del Foro Penal, se resumía en 1505 detenciones y al menos 23 muertes, según el conteo de Monitor de Víctimas.

La más reciente detención de una periodista fue condenada por gremios y defensores de derechos humanos. Se trata de Ana Carolina Guaita Barreto, joven reportera de La Patilla, a quien presuntos miembros del Sebin detuvieron en la urbanización El Rincón, en Maiquetía el pasado 20 de agosto.

El Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys Ve) reseñó que a Guaita Barreto se la llevaron en un carro blanco saliendo de su casa. Fue detenida sin una orden judicial, agregó el abogado defensor Perkins Rocha.

Guaita es hija de dos dirigentes opositores de La Guaira, Xiomara Barreto y Carlos Guaita. El director del medio Punto de Corte, Nicmer Evans, aseguró que ambos activistas decidieron salir del país después del 29 de julio “producto de la persecución y acoso político, ya que tenían días bajo asedio por organizar y participar activamente en la victoria de Edmundo González”.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) indicó que ella es la sexta periodista detenida luego del 28 de julio: “No hay delito en ser periodista, no hay delito en ser hija de dirigentes de oposición, no hay delito en pensar distinto”, remarcaron.

Alberto Ravell, fundador y director de La Patilla, escribió en X que no hay motivos para actuar contra Guaita. “Rechazamos las detenciones arbitrarias y el hostigamiento en contra del ciudadano y especialmente de los periodistas que su única función es informar”, agregó.

Mientras que el Women Press Freedom condenó “enérgicamente” esta detención, pidió liberar a la joven periodista y denunció que forma parte “de un preocupante patrón de creciente persecución de periodistas bajo el régimen de Nicolás Maduro”.

Enfatizaron que desde las elecciones “han documentado un alarmante aumento de las violaciones a la libertad de prensa” en Venezuela, que incluyen agresiones físicas, múltiples detenciones y acoso por parte de las autoridades: “La persecución estatal de los periodistas independientes debe terminar”, sentenciaron.

Desde el 28 de julio no ha cesado la represión a periodistas

Un día antes de la detención de Ana Carolina Guaita fue detenido el periodista Víctor Ugas, a quien presentaron ante los tribunales luego de un conflicto con el tiktoker Emmanuel Marcano. Desde el 28 de julio y hasta el 20 de agosto Ipys Venezuela ha registrado además las detenciones de Yousner Alvarado (Barinas), Paúl León (Trujillo); Joaquín de Ponte (Guárico, ya liberado); Deysi Peña (Miranda); Roland Carreño, (Caracas); José Camero (Guárico) y Ana Guaita (Vargas).

A estos casos se le suma el de Dayana Krays, corresponsal internacional del medio La Data de Ecuador, quien fue detenida el 3 de agosto, pero liberada a las pocas horas. Krays estaba cubriendo la concentración de María Corina Machado en el Distrito Capital.

También, la noche del 16 de agosto, fue detenido el editor del portal web La Sapa del Orinoco, Gilberto Reina, en su residencia en Ciudad Bolívar, estado Bolívar, luego de que publicara en su cuenta personal en Instagram un llamado a participar en la protesta mundial por la verdad.

El día de esa manifestación mundial, 17 de agosto, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) atacaron e intentaron detener al periodista del diario El Periodiquito, David Marcano, mientras cubría una protesta convocada por la oposición en la plaza Bicentenario de Maracay, estado Aragua. Un guardia nacional lo trató con improperios porque un grupo de periodistas grababa en el momento en el que civiles eran atacados sin motivos con bombas lacrimógenas.

#URGENTE | El @SNTP denunció que miembros de la prensa fueron atacados mientras cubrían la manifestación pacífica en la Plaza Bicentenaria de Maracay, estado #Aragua. “El periodista David Marcano, de El Periodiquito, fue rodeado por uniformados cuando grababa el uso de… pic.twitter.com/Gy4w25AEDX — VPItv (@VPITV) August 17, 2024

La ONG Espacio Público contabiliza, desde el 28 de julio, 122 casos entre detenciones arbitrarias, ataques y hostigamientos físicos y verbales, bloqueos digitales y criminalizaciones al discurso crítico en redes sociales.

El propio día de las elecciones (28 de julio) la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvo a la periodista Erika Rincón y al camarógrafo Miguel Pachano, del Diario Órbita en la ciudad de El Tigre, estado Anzoátegui. Según la denuncia hecha por la oenegé Espacio Público, ambos hacían tomas audiovisuales de la jornada electoral en la plaza Bolívar con un dron, que aparentemente fue la causa de la aprehensión. A las 2:20 de la tarde fueron puestos en libertad pero les decomisaron el dron.

Ese domingo electoral también fue detenido arbitrariamente el periodista e historiador Jesús Piñero. Según el reporte de la oenegé Provea, fue detenido por la Policía Nacional Bolivariana (PNB), mientras hacía acto de presencia en un centro de votación en La Pastora, Caracas.

Despidos de trabajadores de medios públicos

Espacio Público informó también que al menos 100 trabajadores del canal estatal Venezolana de Televisión fueron despedidos luego de que les revisaran sus estados en WhatsApp y encontraran “mensajes y contenido contrario al gobierno o de descontento en el contexto postelectoral”.

El SNTP también refirió que periodistas de RNV también resultaron afectados: “Hay terror en denunciar y algunos testimonios los hemos recogido en medio de llantos y susto. Los han despedido por darle like a cualquier publicación de María Corina Machado o por escribir ‘fraude’ en sus estados de WhatsApp”.

Persecución previa a las elecciones

A los casos acá reseñados hay que sumar los del periodista, dirigente gremial y líder vecinal Carlos Julio Rojas en Caracas, detenido desde el pasado mes de abril. A Rojas lo interceptaron supuestos funcionarios encapuchados del Sebin cerca de su residencia en la urbanización caraqueña de La Candelaria y lo montaron a la fuerza en una camioneta sin placas. Estuvo más de 80 horas desaparecido. Luego, fue acusado por el fiscal impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente de estar involucrado en una conspiración para desestabilizar la “democracia” en Venezuela y lo imputaron por traición a la patria, asociación para delinquir, terrorismo y magnicidio en grado de tentativa.

A Rojas le imputaron los cargos de traición a la patria, asociación para delinquir, terrorismo y magnicidio en grado de tentativa.

En el mes de junio se produjo la detención de Luis López, específicamente el 14 de ese mes en Caraballeda cuando se trasladaba a cubrir la detención del activista juvenil Jeancarlos Rivas. A López lo acusaron posteriormente de los delitos «incitación al odio» y «asociación para delinquir» y lo mantienen recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide.

Tres días después, el 17 de junio, Ismael Gabriel González, activista de Vente Venezuela y comunicador social egresado de la Universidad Católica Santa Rosa, pasó a formar parte de la lista de presos por razones políticas. González participaba en el equipo de prensa de Vente Venezuela desde el año 2016. Lo imputaron tras una detención arbitraria por los delitos de instigación al odio y asociación para delinquir.

El pasado 17 de agosto, a propósito de cumplirse dos meses de su detención, Vente Venezuela recalcó que su “delito” a los ojos del gobierno fue “ejercer la comunicación política y querer una Venezuela libre”.

⚠️ ¡2 MESES de detención! Gabriel González, periodista y miembro del equipo nacional de prensa de @VenteVenezuela cumple dos meses injustamente secuestrado por el régimen. ¿Su delito? Ejercer la comunicación política y querer una Venezuela libre. ¡Exigimos su libertad! pic.twitter.com/kybUYKtlde — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) August 17, 2024

11 trabajadores de la prensa extranjeros expulsados

A las detenciones de periodistas venezolanos se suman también las expulsiones a corresponsales extranjeros. Según los registros de IPYS Venezuela, fueron 11 entre el 25 de julio y el 3 de agosto.

Entre los casos destacan el del periodista Ivan Núñez y el fotógrafo José Luis Tapia, corresponsales internacionales del medio chileno 24 horas, detenidos a las 10 de la mañana del 1 de agosto en Chururú, estado Táchira, a pesar de ingresar legalmente a territorio venezolano a través de la frontera con Cúcuta. Luego fueron deportados.

El jueves 1 de agosto el SNTP también denunció la expulsión de los corresponsales del canal italiano Rai News 24, el periodista Marco Bariletti y su camarógrafo Ivo Bonito, quienes llegaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía.

A su vez, en la madrugada del lunes 29 de julio, fue detenido por la DGCIM el periodista español Cake Minuesa, reportero de Ok Diario, quien fue deportado ese mismo día en un vuelo por Bogotá.

Se usaron datos recopilados por ARI e Ipys para la elaboración de esta nota