“Los venezolanos no apoyarían una repetición de elecciones”: María Corina Machado en entrevista

La líder opositora pidió a los venezolanos mantenerse "firmes y serenos" porque la fase de hacer valer la verdad "tiene sus tiempos". Reveló que aún no hay negociación con el oficialismo y descartó la idea de una repetición de elecciones, así como la posibilidad de una negociación que no la incluya

Hace 4 horas

En entrevista colectiva concedida a varios medios de comunicación y plataformas de información como Runrun.es, Monitor de Víctimas, Tal Cual, El Pitazo, Efecto Cocuyo y Caracol Noticias, la líder opositora María Corina Machado instó a los venezolanos a no desmoralizarse, y expresó que aunque aspiraría que el conflicto político producto del cuestionado resultado comicial anunciado por el Consejo Nacional Electoral se resuelva “en cuestión de horas o días”, no puede prometer un tiempo específico.

“No puedo decirles cuánto tiempo va a ser, pero sí cuál va a ser el destino y el desenlace: la victoria de las fuerzas democráticas, la libertad, y el regreso de nuestros hijos a una Venezuela que vamos a reconstruir juntos con muchísimo trabajo y enorme orgullo por lo logrado”, expresó.

Machado reconoció que aún no hay negociación con el oficialismo y descartó la idea de una repetición de elecciones porque la sociedad venezolana “no lo apoyaría”, así como también la posibilidad de una negociación que no la incluya porque “los líderes venezolanos no los elige la comunidad internacional, sino los propios venezolanos”.

A continuación, resumimos en forma de claves los temas abordados durante la conversación.

“No hay una negociación todavía con el gobierno”

Machado admitió que todavía se está en etapas “muy preliminares” de contactos con el gobierno como para hablar de que exista una negociación.

“No la hay, pero lo que sí hay de nuestra parte es una absoluta disposición y lo hemos dicho y reiterado, para un proceso de negociación para la transición que parta del resultado del 28 de julio, que ofrezca garantías e incentivos para que la transición fluya de manera ordenada y para que rápidamente se incorporen los sectores de la sociedad para darle gobernabilidad y estabilidad al gobierno que surja”, agregó.

“La fase de hacer valer la verdad tiene sus tiempos”

A lo largo de la conversación María Corina Machado enfatizó en que no puede precisar el tiempo que tomará hacer valer la voluntad popular expresada el 28 de julio. Reconoció que el país vive momentos “complejos y dolorosos” por la represión, la detención y el asesinato de civiles, además de que manifestó comprender la “enorme angustia” de la sociedad porque la situación se resuelva.

En este punto, apeló a la “gran madurez” de los ciudadanos y les pidió “revisar los triunfos” que ha logrado la oposición, como la movilización que se activó desde enero de 2023 para concretar la organización de las primarias y su posterior celebración en octubre de ese año, el hecho de llegar al 28 de julio con una candidatura “apoyada por todos los demócratas” y a pesar de los “obstáculos, atropellos, arbitrariedades y trampas”, la “enorme victoria” que se consolidó esa fecha y, por sobre todo, “la posibilidad de tener las pruebas

en las manos de ese triunfo”.

“Creo que existe la madurez de la sociedad venezolana para entender que esta nueva fase de hacer valer la verdad tiene sus tiempos y que nadie puede afirmar cuáles van a ser, lo importante es avanzar con absoluta firmeza. En los próximos días, estoy segura de que habrá nuevas declaraciones, acciones y reconocimientos que le harán entender a Maduro que está más y más aislado”, adelantó.

Sobre supuestos plazos para una negociación, puntualizó: “Trabajamos para que sea lo más rápido posible, y estamos dispuesto a que sea el tiempo que haga falta y que sea necesario. Eso implica que todos debemos montarnos en esto (…) Es un momento en donde tenemos que enviar mensajes de muchísima firmeza, serenidad, resiliencia, lo cual no significa debilidad, todo lo contrario,

sabemos lo que estamos haciendo, es riesgoso, doloroso, no subestimamos el poder represivo y destructivo que tiene el régimen, y por eso, hay que elevar el costo de la represión y persecución, no hay que callarlo, el mundo tiene que saber lo que estos individuos están haciendo cada día”.

Pide “serenidad y firmeza” ante la represión

Machado dijo que el gobierno no estaba preparado para la participación masiva del 28 de julio “en todos los estados y sectores”, así como tampoco para la colaboración de efectivos del Plan República y de funcionarios del CNE sin los cuales, recalcó, “no hubiese sido posible recoger todas las actas”.

Remarcó que no subestiman ” la capacidad totalitaria del sistema y la forma cómo se han aferrado al poder antes y ahora” y denunció que se han aplicado “formas de represión muy crueles, más sofisticadas, y además, masivas, actuando directamente en zonas populares, rurales y urbanas populares”.

“Es muy duro lo que estamos viviendo como sociedad y este es un momento en el que debemos mantener serenidad y firmeza, reagrupar las fuerzas y encontrar formas y herramientas de presión ciudadana, de denuncia, de protestas que se mantengan pacíficas y que protejan la integridad y activistas de ciudadanos”, opinó.

“Esto es horrible y uno siempre termina frente al dolor desgarrador de cada caso y de cada persona. Obviamente, es indignante y la gente siente esa impotencia. Nosotros tenemos que asumir que, por quienes han perdido su vida y libertad en todos estos años, no queda otra cosa más que seguir”.

Una escalada progresiva de presión internacional

Machado cree que la alineación internacional en torno al cuestionamiento del resultado electoral anunciado por el CNE ha sido “muy clara”.

“Al menos en las Américas, salvo Cuba, Honduras y Bolivia, nadie ha reconocido los resultados que dio el CNE. Al contrario, algunos gobiernos ya han reconocido a Edmundo González. Lo mismo ocurre en Europa, totalmente unida, en un contexto complejo

de tantos temas globales que dividen o enfrentan. El caso venezolano ha unido a todo el mundo, se está viendo una escalada progresiva de más y más presión, hay cosas que son públicas y otras que no lo son, pero creo que las declaraciones han sido contundentes, en el sentido de que nadie cree al CNE y todo el mundo está convencido de que Edmundo González ganó de manera arrolladora”, sostuvo.

Adelantó que vendrán “nuevas etapas y nuevos pasos”, que están trabajando duro para lograr “más y más fuerza”, para que el momentum vaya creciendo “y el régimen tenga que entender al final que su mejor opción es entablar una negociación que tenga como base el respeto a la soberanía popular ejercida el 28 de julio”.

Machado no descarta que la iniciativa que han llevado adelante Brasil, Colombia y México “pueda lograr establecer los términos de una negociación clara, firme y efectiva”, así como tampoco que se incorporen otros países. Recalcó que los líderes de esos países “tienen un canal de comunicación con el régimen que otros no tienen” y justificó la postura “prudente” que han mantenido “precisamente para poder mantener esta interlocución”.

¿Qué papel jugará EEUU en la negociación?

Machado respondió que el gobierno de Joe Biden tiene un rol “importante” en el tablero de negociación, sin embargo, se negó a anticipar cuál será el papel específico.

“Pero indiscutiblemente, es importante, porque el propio secretario de Estado, Anthony Blinken, con quien tuve la oportunidad de conversar y Edmundo González también, ha dicho que hay que respetar la voluntad popular expresada por los venezolanos y que es evidente que Edmundo González ganó por amplia mayoría la elección. EEUU ha hecho un trabajo de sensibilización y apertura de otros actores”.

“A Maduro solo le queda la alta cúpula militar”

La coordinadora nacional de Vente Venezuela insistió en que el gobernante Nicolás Maduro “se ha ido quedando cada vez más aislado, a lo interno y a lo externo”.

“Hoy a Maduro lo que le viene quedando es un círculo fundamentalmente de la alta cúpula militar, que no son muchos, que están pretendiendo desconocer una realidad que se expresó el 28 de julio, pero hay una base en las Fuerzas Armadas que saben

cómo se comportaron los centros de votación, que saben lo que pasó en los centros en donde votan los militares y saben además que hay una enorme resistencia tanto en los cuerpos militares como en los civiles para reprimir masivamente”, insistió.

Machado denunció que el alto mando militar “quiere enfrentar a los militares con la sociedad venezolana” y que la propuesta suya y de Edmundo González es todo lo contrario: “Estamos abriéndoles los brazos diciéndole que no somos sus enemigos y que necesitamos una fuerza armada al servicio de la sociedad venezolana (…) lo que le exigimos es que no acaten órdenes ilegales de represión contra sus hermanos venezolanos, y creo que es un llamado que todos debemos repetir todos los días”.

Los venezolanos no apoyarían la repetición de una elección

Consultada sobre si aceptaría una salida que implique la repetición de elecciones en Venezuela, respondió que no sabía de dónde había salido esa tesis o iniciativa, pero fue tajante en afirmar que una alternativa de ese tipo sería impopular.

“Las elecciones ya se dieron en Venezuela, los resultados y la victoria están ahí. Ignorar que pasó lo que pasó no tiene sustento y creo que la sociedad venezolana no lo apoyaría, lo que hay que hacer es valer los resultados del 28 de julio”, expresó.

“No todo es movilización de calles”

Tras insistir en que el país se enfrenta a una “tiranía cruel” y que la misma complejidad del proceso impide pronosticar cuántos días tomará la lucha opositora, Machado envió líneas a sus seguidores.

“¿Después de todo lo que hemos hecho nos vamos a desmoralizar ahora? Todo lo contrario, es el momento de la serenidad y firmeza, hay que estar muy atentos a cada una de las orientaciones y convocatorias que hagamos, es momento de demostrar mucha fuerza y también organización, no todo es movilización masiva en las calles, hay muchas otras dimensiones del trabajo que estamos haciendo y bien, quiero darle a la seguridad a los venezolanos de que aquí nadie está retrocediendo y nadie está desmoralizado, estamos abocados a cumplir las siguientes etapas, a ir incrementando la fuerza y la presión”.

“Los líderes de los venezolanos no los elige la comunidad internacional”

Sobre una publicación del diario El País en la que se mencionó la posibilidad de una negociación directa que incluya Edmundo González y a Maduro y la excluya a ella, Machado ripostó: “Creo que es una especulación, no he escuchado eso, ni siquiera lo ha insinuado ninguna de las personas con las que he hablado dentro y fuera del país. En todo caso, los líderes de los venezolanos los eligen los venezolanos, no la comunidad internacional”.

¿Se puede negociar con un poder señalado de violar los DDHH?

Machado comprende el hecho de que la sociedad venezolana tenga “profundas aprehensiones” con respecto a las negociaciones o diálogos después de las experiencias pasadas, pero resaltó que la situación actual es “totalmente distinta”.

“Hemos partido de que tenemos un presidente electo y el país tiene liderazgos en los que cree, que escogió en las primarias y en las elecciones. Y somos nosotros los que vamos a representar a los venezolanos en una negociación totalmente distinta”, subrayó.

Por otra parte consideró que los “errores” que está cometiendo el gobierno, lejos de aumentar su posición negociadora, “los debilita mucho más”.

“Los desnuda frente al mundo, genera profundas contradicciones en sus propias facciones y en sus bases, no tengo duda de que esos mensajes están dirigidos a aterrar a los suyos, pero creo que está generando un efecto contraproducente. Y está cohesionando más bien a la sociedad venezolana, que repudia la violencia, la mentira, y también al mundo entero, que con cada día que pasa se le hace más difícil a cualquiera que pueda quedarle de aliado a Maduro justificarlo o defenderlo”.

No permitirá al gobierno “judicializar el ejercicio de la soberanía popular”

Machado descartó que planteen introducir algún recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia contra la proclamación de Nicolás Maduro.

“En cualquier país donde exista autonomía de poderes esa sería una ruta comprensible, pero este no es el caso. Todo el mundo sabe que el TSJ es simplemente un brazo ejecutor del régimen y, además, represor. Hoy estamos viendo cómo además pretenden además usurpar las competencias del Consejo Nacional Electoral. El único que tiene la facultad de producir el resultado y proclamar a Edmundo González como presidente electo de manera inmediata es el CNE. No vamos a darle el gusto al régimen judicializar el ejercicio de la soberanía popular para que ellos tengan excusas de entender esto hasta el infinito”.

Lucha que trasciende ideologías

A quienes la cuestionan porque factores de “ultraderecha” apoyan su causa respondió lo siguiente: “Creo que están errando completamente el eje de esta lucha, esto no es un tema de izquierda o derecha, va mucho más allá, es un tema de la vigencia de la democracia, del respeto a sus instituciones y a la voluntad popular. Es interesante cómo estamos viendo en el espectro ideológico del mundo apoyo a la causa venezolana, entonces, no caigo en esas trampas, los necesitamos a todos apoyando a Venezuela, esto tiene que ver con la democracia, con la verdad, la justicia y la soberanía popular”.

El papel que debe jugar la diáspora venezolana

A los millones de venezolanos que hoy residen en otros países, Machado les envió un mensaje de reconocimiento y les encomendó un “importantísimo papel”.

“Deben demostrarle al mundo que no nos vamos a callar, que no nos vamos a rendir, que la equivalencia que hacen entre víctimas y victimarios no la vamos a aceptar. La violencia es de ellos, las armas las están usando ellos contra jóvenes y civiles inocentes”.

Una coalición ampliada de fuerzas protagonistas.

Machado reveló que además de “coordinación total” entre todos los partidos que conforman la Plataforma Unitaria Democrática, adicionalmente, se están acercando otras toldas políticas y figuras que no apoyaron a Edmundo González Urrutia.

“Al final, todos estamos unidos por la verdad. Ha habido testimonios muy valientes de ciudadanos que alguna vez estuvieron con el chavismo, o que no fueron parte del comando con Venezuela que están elevando sus voces en estos días, y estamos articulando con ellos”.

Acotó que una ampliación de coaliciones políticas sería un proceso “que le daría más estabilidad y gobernabilidad al nuevo gobierno”.

Las “señales” del fin

Machado precisó al final de la entrevista que espera que este conflicto se resuelva “mucho antes” del 10 de enero de 2025.

Instó a los venezolanos a mantenerse comunicados, buscar información en real en cuentas oficiales de partidos y políticos de oposición y en medios de comunicación con credibilidad, a saber leer “entrelíneas” los mensajes de muchos voceros del propio régimen y a entender “que estas acciones desesperadas del régimen, que pueden ir in crescendo, no son señales de fortaleza sino de debilidad”.

De igual forma recomendó a estar atentos a las reacciones “que van a seguir sucediendo” en el plano internacional, algunas incluso por parte de actores “que podrían considerarse cercanos al régimen y que ya no lo están”.