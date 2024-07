Así atrajo Edmundo González la atención de las “swifties” después de que Jorge Rodríguez se burló de ellas

A principios de junio de este año, el presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, se burló públicamente de la fanaticada de la cantante estadounidense Taylor Swift, a quienes se les conoce como “swifties”, afirmando que todos son “blanquitos y ricos”.

Las palabras de Rodríguez eran en referencia a una denuncia de Bertha Xóchitl Gálvez, excandidata a la presidencia de México, cuando alertaba sobre un supuesto fraude en las elecciones del país centroamericano, en las que resultó ganadora Claudia Sheinbaum.

En aquel momento, las palabras del oficialista generaron molestia en las “swifties” venezolanas, por lo que el club de fans de la cantante en el país instó a votar el próximo 28 de julio en las elecciones presidenciales.

Mediante una publicación en X (antes Twitter), el club de fans de Taylor Swift en Venezuela publicó un fragmento de la canción “Only The Young”. La cantante suele plasmar, a través de su música, mensajes para inspirar y movilizar a la juventud, enfatizando que el cambio es posible si se unen y actúan.

Recuerden que Taylor Swift una vez dijo:

They aren’t gonna help us

Too busy helping themselves

They aren’t gonna change this

We’ve GOTTA DO IT ourselves

Ya saben que hacer el próximo 28 de Julio Swifties de Venezuela… pic.twitter.com/1Xyrz2P2Yx

— Taylor Swift Venezuela (@taylorswiftvzl) June 6, 2024