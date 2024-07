“Vamos a buscar nuevos acuerdos”: Maduro anuncia que reiniciará conversaciones con EEUU

El gobernante Nicolás Maduro anunció este lunes, 1 de julio, que reiniciará el proceso de diálogo con el gobierno de EEUU, luego de recibir la propuesta.

Durante su programa semanal Con Maduro+, el oficialista señaló que recibió esa propuesta durante “dos meses continuos” por parte del gobierno estadounidense, la cual decidió aceptar y que iniciarán las conversaciones este miércoles, 3 de julio.

“No nos vamos a ver más escondidos. Hemos hecho no sé cuántas reuniones secretas, pero entonces nosotros respetamos el secreto y ellos no respetan. Entonces ellos tratan de favorecerse para hacernos daño y sacan versiones que no son verdad”, dijo.