Detenidos dos dirigentes juveniles de Vente Venezuela

El comando de campaña de la candidatura de Edmundo González denunció este 17 de junio la detención de dos dirigentes juveniles de Vente Venezuela. Se trata de Gabriel González, del departamento de prensa, y Javier Cisneros, coordinador nacional juvenil de organización de esa tolda política.

En rueda de prensa la líder opositora, María Corina Machado, narró que los jóvenes fueron detenidos y llevados a El Helicoide cuando salieron de la sede del partido, en Chacao, a comprar algo para almorzar

“Son jóvenes muy queridos de esta casa y familia. Su única y absoluta dedicación es por la libertad de este país y por darle un futuro a otros jóvenes.

A sus familiares y compañeros de jóvenes con Venezuela les decimos que tenemos más fuerzas y razones para seguir. Estos jóvenes están siendo vinculados a un expediente en le que se les acusa de instigación al odio y asociación para delinquir por el simple hecho de acompañar a Edmundo González a una actividad en Vargas”, explicó Machado, al tiempo que recalcó que, lejos de eso, dicha actividad “fue una promoción al diálogo y una aproximación respetuosa y pacífica entre ciudadanos”.

Denunció Machado que el régimen siguen “criminalizando la lucha electoral y la campaña” y precisó que, en lo que va de año, son 37 los dirigentes políticos y sociales “detenidos por la tiranía”: 10 directamente vinculados al comando de campaña, 14 están detenidos, seis bajo la protección de la Embajada de Argentina y cuatro están vinculados a otros partidos o son independientes.

“Ninguno ha cometido delito, solo se han dedicado a promover la ruta electoral, han sido detenciones arbitrarias y desaparición forzosa temporal, en algunos casos, eso llegó a 27 días. No han permitido contacto ni con abogado ni con su familiares. Se les ha negado derecho a la defensa imponiéndoles defensor público en contra de su voluntad. Y el defensor público que tiene la mayoría de los detenidos se ha dedicado a decirles que si ellos me acusan como responsable de los supuestos delitos en los que los implican, serían liberados. Han sido audiencias nocturnas, asegurándose de que no estén ni los familiares ni abogados”, detalló Machado al exponer las irregularidades.