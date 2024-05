Carlos Julio Rojas: casi un mes detenido sin poder designar su defensa privada

En rueda de prensa este 9 de mayo desde la sede del Colegio Nacional de Periodistas la defensa de Carlos Julio Rojas exigió que cese la violación al debido proceso del periodista y activista y que se le permita la designación de su equipo de abogados de confianza.

Su abogado, Alonso Medina Roa, denuncia que en las recientes detenciones de defensores, activistas y ciudadanos por motivos políticos se ha convertido en una práctica común la limitación de este derecho constitucional a escoger a su defensa.

“Luego de 24 días de detención a Carlos Julio Rojas no se le ha permitido la designación de su abogado de confianza . La designación de su abogado de confianza en un proceso penal es un derecho exclusivo de la persona que ha sido detenida o es investigada. El elemento conector entre el ciudadano privado de libertad y el abogado es la confianza que existe entre ellos. A Carlos Julio no se le ha permitido la designación en su audiencia de presentación ni en el transcurso de la investigación. “, denunció Medina Roa.

Agregó que si bien Rojas es asistido por un defensor público de presos, esta designación debe ser por vía de excepción y no imposición: “Él tiene su equipo jurídico que lo asista, pero se le ha limitado este derecho”.

#EnVivo | "Luego de 24 días, a Carlos Julio Rojas no se le ha permitido la designación de su abogado de confianza. La designación pública de presos es por vía de excepción no de imposición", abogado Alonso Medina Roa.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón destacó que a Rojas, además de su detención arbitraria el pasado 15 de abril, se le ha negado comunicación con su familia y con sus abogados de confianza, así como revisión médica para confirmar sus condiciones de salud. “En su caso existe una cadena de violaciones a sus derechos humanos que condenamos”, manifestaron.

La médico Ana Araujo informó que desde el año 2023 Carlos Julio Rojas sufre de hipertensión y taquicardias y que está medicando contra estas patologías.

“Desde que está detenido no sabemos nada de él, porque no nos permiten verlo y evaluarlo”, indicó.

Mientras que la esposa del periodista, Francis Fernández, recordó al Estado que es responsable de la integridad física del activista, pues siguen sin poder constatar personalmente cómo está.

“Para mí Carlos Julio sigue desaparecido, porque llevarle las cosas -a la sede del Sebin en El Helicoide- y que me las reciban, con eso realmente no me están diciendo nada. Es fuerte irse a dormir sin saber cómo está”, expresó.