A casi un mes del doble sismo aumenta la cifra de víctimas a 5346 y persiste opacidad sobre desaparecidos

A casi un mes del doble sismo que sacudió al país el pasado 24 de junio, el balance oficial evidencia variaciones en el número de víctimas mortales, el registro de réplicas y el suministro de asistencia, al tiempo que mantiene patrones de estancamiento e información omitida en áreas críticas de derechos humanos.

El reporte del 21 de julio, difundido casi a las 10:00 p.m. en la cuenta en Instagram de Jorge Rodríguez, sitúa el total de personas fallecidas en 5346, lo que representa un incremento de 68 víctimas mortales en comparación con las 5278 contabilizadas en el informe presentado el día previo por el presidente de la Asamblea Nacional.

Pese al aumento en el registro de decesos, el nuevo balance oficial vuelve a dejar en la penumbra un dato neurálgico para las familias de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos: la cantidad de personas desaparecidas. Transcurridas cuatro semanas de la tragedia, las vocerías del Estado continúan omitiendo este indicador en sus partes diarios, lo que imposibilita la contraloría ciudadana y la verificación independiente del alcance real del desastre.

Inconsistencias y estancamiento en los datos de rescate

Una revisión comparativa entre los partes del 20 y el 21 de julio revela que varias de las cifras fundamentales del operativo de respuesta se mantuvieron completamente congeladas. La cantidad de heridos continuó fijada en 16 740 personas, dato que permanece inamovible desde el pasado 13 de julio. Una situación idéntica ocurre con el despliegue del personal en el terreno, que repite exactamente los mismos números de la jornada anterior: 2278 rescatistas internacionales, 30 989 efectivos nacionales y 31 745 voluntarios, para un total de 65 012 funcionarios y colaboradores.

En el renglón de personas rescatadas con vida, el boletín del 21 de julio presenta una discordancia respecto al reporte previo. La lámina oficial registra 6.462 rescatados, lo que supone una reducción de 30 personas frente a los 6.492 reportados el 20 de julio, sin que las autoridades hayan ofrecido explicaciones públicas sobre si responde a una corrección técnica o a un ajuste metodológico. Por otra parte, la infografía gubernamental incorporó una nueva cifra global: la atención a 39 567 pacientes.

Ajustes en refugios y distribución de insumos

Con relación al impacto poblacional y la infraestructura, el reporte del 21 de julio señala variaciones a la baja en el registro de refugiados y damnificados. Aunque el número de campamentos transitorios se sostuvo en 107 y el total de familias atendidas se mantuvo en 128 324, la cifra de personas en refugios descendió de 23 587 a 23.122 (465 personas menos). Asimismo, la cifra total de damnificados bajó de 17 907 a 17 265. La evaluación de daños físicos no reportó cambios: se mantuvo la cifra de 190 edificios colapsados y 856 inmuebles con afectaciones estructurales.

En el área de logística humanitaria, la entrega de comida se mantuvo estancada en 10 964,97 toneladas de alimentos. El avance más significativo de la jornada se registró en el suministro de agua potable, que pasó de 37 885 128 a 40648 988 litros distribuidos, lo que equivale a 2 76 .860 litros adicionales entregados a las comunidades. Finalmente, el número acumulado de réplicas no registró nuevos eventos entre ambos balances y se mantuvo en 1405 movimientos telúricos secundarios.

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