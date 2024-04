Reverol: una pasantía de bajo voltaje frente al Ministerio de Energía Eléctrica  - Runrun

Néstor Reverol llegó al cargo de ministro de Energía Eléctrica antes y después de un apagón y durante su pasantía por la cartera, los venezolanos han experimentado cortes, racionamientos, fluctuaciones y pérdidas millonarias en electrodomésticos, además de horas de angustia y desesperación.

El militar, quien fue sacado del ministerio este lunes 22 de abril por Nicolás Maduro y reemplazado por el también miembro del órgano castrense Jorge Márquez, estuvo cuatro años al frente de la cartera eléctrica.

En el marco de su show de los lunes, Maduro sostuvo que el movimiento fue hecho para dar respuesta a la “guerra eléctrica”.

“He decidido hacer algunos cambios necesarios y nombrar al general Márquez, que ha sido ministro de la Presidencia durante siete años, lo voy a nombrar como nuevo vicepresidente de Servicios Públicos y ministro de Electricidad», indicó Maduro.

Maduro agradeció a Reverol por el trabajo desempeñado y lo nombró presidente de Corpozulia, empresa ubicada en el estado occidental que trabaja en el área del desarrollo económico de la región. Es la segunda vez que Reverol asume la presidencia de Corpozulia, de la cual estuvo encargado entre junio de 2013 y mayo de 2014.

Previamente Maduro había nombrado a Reverol “padrino” del estado Zulia.

Reverol, nacido en Maracaibo hace 59 años, estudió en la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y llegó a ser general en jefe.

Antes de ocuparse de la cartera eléctrica, fue director de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia.

Reverol estuvo al frente de la cartera de Interiores y Justicia durante las protestas antigubernamentales de 2017, donde murieron 158 personas, de acuerdo a una base de datos elaborada por Runrun.es, la mayoría jóvenes menores de 30 años de edad.

Las manifestaciones se produjeron luego que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitiera par de sentencias que desconocían a la Asamblea Nacional electa en 2015 de mayoría opositora.

Organizaciones no gubernamentales denunciaron que a consecuencia de la represión de los cuerpos de seguridad del Estado y participación de los paramilitares o colectivos armados afectos al gobierno se produjeron una serie de homicidios, que están siendo investigados por la Corte Penal Internacional, la cual acaba de abrir una oficina de asistencia técnica en Caracas.

Sin luz, antes y después

Previo a su llegada al Ministerio de Energía Eléctrica en 2020, Reverol y millones de personas fueron testigos del apagón de 2019, el más prolongado en la historia de Venezuela.

El corte eléctrico que se extendió por los 23 estados del país duró hasta siete días en algunas entidades y extraoficialmente causó la muerte de 43 personas, causando pérdidas mil millonarias.

Posteriormente, el 17 de diciembre de 2021 con Reverol al frente del ministerio de electricidad otro apagón afectó a 20 estados del país. Como en el de 2019, el gobierno de Maduro argumentó un sabotaje y las manos de la derecha y el imperio estadounidense inmiscuidos.

“Fue un ataque a la central hidroeléctrica del Guri”, se limitó a declarar Reverol sin ofrecer mayores detalles.

Ese 2021 cerró con 22.978 apagones y 178.927 fallas eléctricas en los hogares venezolanos de acuerdo a Aixa López, presidenta del Comité de Afectados por los Apagones.

Acusado y sancionado

En 2015, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Reverol de permitir envíos de narcóticos a territorio norteamericano mientras estaba al frente de la ONA.

Durante una entrevista al The New York Times, Hugo “El Pollo” Carvajal, ex militar aliado del chavismo, confesó que Reverol es uno de los hombres que maneja el narcotráfico en Venezuela.

En ese entonces, el hoy preso y acusado por estar involucrado en la trama de corrupción Pdvsa-Cripto. Tareck El Aissami, le defendió.

“Es una infame y miserable agresión imperialista, estas acusaciones demuestran las mentiras y falsas acusaciones contra los ex funcionarios que combaten el narcotráfico”, dijo el también ex ministro de Interior y Justicia.

Por más mentiras y falsas acusaciones contra @NestorReverol y Molina Molina los resultados de la política antidrogas son CONTUNDENTES. — Tareck El Aissami (@TareckPSUV) August 2, 2016

En 2018 fue sancionado por la Unión Europea y previamente había sido incluido en la lista negra de la OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros por sus siglas en inglés).