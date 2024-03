Enrique Márquez: «Estoy dispuesto a conversar en temas de amnistía y de paz política» - Runrun

El candidato presidencial por el partido Centrados, Enrique Márquez, dijo al diario El País que de ganar las elecciones del próximo 28 de julio estaría dispuesto a conversar sobre una amnistía para los miembros del Gobierno de Maduro.

«Estoy dispuesto a conversar en temas de amnistía y de paz política. En mi presidencia será una constante el perdón y la justicia. No el perdón ciego, sino que empecemos a sanar todas estas heridas», dijo el exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE) al ser consultado sobre la posibilidad de que el chavismo no quiera perder el poder debido a las consecuencias judiciales que pudieran tener sus líderes tras años de Gobierno.

«Trato de ser una candidatura para el postconflicto», apuntó, al tiempo que consideró necesario resolver la ecuación política y parar con lo que consideró una polarización inútil. «Hay que pasarle la factura a un Gobierno responsable de la escasez, de la falta de empleo, de una moneda destruida, una diáspora increíble. Hablamos de la migración más grande de la historia de América Latina», recordó.

El candidato por Centrados también rechazó la inhabilitación de María Corina Machado y el maltrato del que ha sido víctima por parte del Gobierno de Maduro para impedir su postulación. También reconoce su liderazgo dentro de la oposición.

«Machado es muy importante así no sea la candidata fruto de las decisiones del régimen. Ella y yo tenemos muchos años de conversaciones. Hemos tenido diferencias, lo que no me impide desconocer su valor democrático. Los votos que la respalden a ella son los mismos que me respalden a mí o al candidato ganador. Aspiro a que se pueblo me respalde así como a ella, para eso me voy a entregar a abrir mi corazón», expresó.

Asimismo, dijo que ha sido criticado tras su expulsión de Un nuevo tiempo y posterior respaldo a Henry Falcón, y luego de aceptar la rectoría del CNE. «Estoy preparado para aceptar la crítica. Estoy dispuesto a convencer a todos que me inscribí para ganar», aseveró.

