Machado advierte sobre ola migratoria "nunca antes vista" si Maduro se mantiene en el poder - Runrun

La líder opositora venezolana María Corina Machado alertó este jueves que si el gobernante Nicolás Maduro, se impone «por la fuerza» en las elecciones presidenciales del 28 de julio América Latina vivirá una presión migratoria «nunca antes vista».

Machado denunció que algunos actores internacionales quieren «pasar la página sobre Venezuela» y concluir que en el país ya no hay nada qué hacer. Insistió en que un escenario en el que Maduro retuviese el poder por la fuerza tendría «un terrible impacto para todos los países de América Latina».

«Por las buenas no hay forma de que se quede. Estos actores lo que desconocen es lo que este escenario significaría para Venezuela, la región, occidente y Argentina. Esto significaría, en el corto plazo, la ola migratoria más grande que hemos visto hasta ahora. La gente me lo dice, no se va, porque tiene una esperanza. Si Maduro se impone por la fuerza, la región va a ver una presión migratoria como nunca antes se ha visto», advirtió.