Las venezolanas aplazan el cuidado de su salud para cubrir necesidades del hogar - Runrun

Irma Sánchez vive en Valencia, tiene 37 años y tiene una lista de prioridades en la que no se incluye a sí misma. Ella sabe que debe hacerlo, pero sus cuentas cada quincena no le dan para agarrar el teléfono y agendar la cita en el servicio de ginecología que ha postergado por tanto tiempo. Irma es madre soltera y su sueldo apenas le alcanza para cubrir las necesidades básicas de alimentación en su casa en la que vive con su hijo y su mamá.

El informe Las más jóvenes, las más vulneradas. El impacto de la crisis venezolana en las mujeres entre 18 y 24 años, presentado en septiembre de 2023 por la Red de Mujeres Constructoras de Paz, constata que la precariedad de los servicios de ginecología y obstetricia en el país repercute negativamente en la forma en la que atienden a las mujeres, hace referencia a que 9 % de las encuestadas que no usa anticonceptivos lo hace porque no pudo o no puede acceder a una consulta gineco-obstétrica.

El ginecólogo obstetra, Jorge Pérez, integrante de la junta directiva de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, capítulo Carabobo, detalló que el número de pacientes que asisten a sus controles periódicos ha disminuido considerablemente.