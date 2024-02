Venezolanos en Madrid exigen que permitan a María Corina Machado participar en las presidenciales - Runrun

Antonio Ledezma, que participó en la concentración, aseguró que «no habrá elecciones libres» si Machado no está en las papeletas: «podrán ser otra cosa, un fraude, una trampa, pero si el nombre de María Corina no está en la boleta no es una elección libre»

Foto: EFE/Fernando Villar

Centenas de venezolanos se concentraron este domingo, 4 de febrero, en la plaza de la Puerta del Sol de Madrid, España, para manifestar su apoyo a María Corina Machado para que pueda ser candidata de la oposición en las elecciones presidenciales.

La concentración se realiza días después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informara de la inhabilitación política de Machado, candidata de la oposición al gobernante Nicolás Maduro, que le impide ejercer cargos de elección popular.

Los asistentes también exigen que a los venezolanos en el exterior se les permita tener el derecho a votar en unas elecciones libres, de acuerdo con los Acuerdos de Barbados.

En el acto estuvieron presentes varios opositores venezolanos exiliados en España, entre ellos Leopoldo López Gil, quien explicó que el principal objetivo de la protesta de hoy fue «reclamar al régimen de Maduro que respete las primarias» de la oposición.

«Que respete la decisión que ha hecho la Venezuela democrática a través de las primarias, no estamos pidiendo otra cosa, sino que se respete lo que ya era el compromiso, que se celebren elecciones justas y transparentes que podamos llamar democráticas», dijo.

A Juicio de López, para los comicios previstos para este año, el pueblo venezolano debe tener «candidatos que puedan representar los valores de la democracia y eso hasta ahora es María Corina Machado» quien los encarna.

También, adelantó que si finalmente Machado no puede concurrir a la elección, la comunidad internacional «tendrá mucho que exigir al régimen para que cumpla con los compromisos y lo que ya es una exigencia internacional: volver a la democracia en Venezuela».

Asimismo, apuntó que España ha dado «un apoyo tibio» a la oposición por lo que demandó «una posición clara y contundente».

«una declaración condenando la violación de los derechos humanos» en Venezuela. En la misma línea, se expresó el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma , quien en una declaración a los medios de comunicación que cubrieron la manifestación se dirigió al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y le pidió que emita

A su vez, Ledezma subrayó que «no habrá elecciones libres» si Machado no está en las papeletas: «podrán ser otra cosa, un fraude, una trampa, pero si el nombre de María Corina no está en la boleta no es una elección libre».

«Confirmamos que María Corina Machado tiene un plan A, B y C y es sustituir a Maduro, es lo único sustituible, sustituir la tiranía por un gobierno democrático, la corrupción por un gobierno donde se rindan cuentas y haya transparencia, esta tragedia de hambruna de crisis de los servicios públicos, de la inmigración de millones de venezolanos», apostilló.

