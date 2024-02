"Está secuestrado desde el #23Ene": Esposa de dirigente de Vente Venezuela exige saber de su paradero - Runrun

Yrama Macías, esposa de Luis Camacaro, jefe del comando de campaña de María Corina Machado en Yaracuy, manifestó estar «absoluta, total y plenamente segura» de que su esposo es inocente, por lo que también exigió que se informe de su paradero

Adriana Abreu, esposa de Guillermo López, jefe del comando de campaña de Vente Venezuela en el estado Trujillo, exigió este miércoles, 31 de enero, que el gobierno de Nicolás Maduro informe dónde se encuentra su esposo y los demás detenidos del partido.

En un video difundido en redes sociales, Abreu señaló que su esposo «está secuestrado» desde el pasado 23 y de enero y, a la fecha, desconoce su paradero y las condiciones en las que está.

«No tenemos información de su paradero, no sabemos si está bien o no. Sus abogados no han tenido acceso a él, a su expediente, su caso ni saben dónde fue presentado», señaló Abreu.

En ese sentido, señaló: «Le exijo al gobierno y a los entes competentes que nos informen dónde se encuentra, sobre su estado de salud, si está bien o no está bien».

Abreu insistió en la necesidad de saber dónde está su esposo, que se les diga dónde está y sus condiciones, «al igual que todos sus compañeros que fueron detenidos y secuestrados por el gobierno».

📢 Tras 8 días de desaparición forzada, Adriana Abreu, esposa de Guillermo López, jefe del comando de campaña #ConVzla en #Trujillo exige saber #DóndeEstá. 🗣️ "No he tenido información sobre él. Exigimos información de su paradero y su situación de salud". #MaduroRepresor. pic.twitter.com/CVmp4emRBd — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) February 1, 2024

Por su parte, Yrama Macías, esposa de Luis Camacaro, jefe del comando de campaña de María Corina Machado en Yaracuy, manifestó estar «absoluta, total y plenamente segura» de que su esposo es inocente, por lo que también exigió que se informe de su paradero.

«Estoy acudiendo ante las instancias que deben dar respuesta por la desaparición de mi esposo. Yo no sé nada de mi esposo desde el 23 de enero alrededor de la una de la tarde», denunció Macías desde la Defensoría del Pueblo en Caracas.

El día de la desaparición de su esposo, Macías, dijo, fue «interceptada» por el Sebin, pero al ver que en el vehículo no estaba su esposo, siguieron adelante. «Yo lo llamé y le dije ‘ten cuidado porque me acaban de interceptar y vieron que tú no estabas y seguro van a ir a buscarte a ti'», desde ese momento, tras él confirmarle que estaba bien, no volvieron a tener contacto.

Macías advirtió que su esposo es alérgico y los medicamentos para anestesiar le hacen daño, además, es hipertenso, sufre de ácido úrico y de «una serie de patologías que ameritan tener cuidado».

«Es injusto porque nosotros tenemos derecho a saber de nuestros familiares. El Estado tiene la obligación de decirnos dónde están (…) Supimos oficialmente que estaba en algún organismo del Estado cuando el fiscal dio las declaraciones, pero de allá para acá no hemos sabido nada», añadió.