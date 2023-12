RSF: 521 periodistas están encarcelados arbitrariamente en 2023 - Runrun

Mientras el Ministerio Público libera al periodista y expreso político Roland Carreño y emite una orden de captura para la comunicadora del partido Vente Venezuela Claudia Macero por presuntamente haber interferido en el referéndum sobre el Esequibo, la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) informó que 521 profesionales de la comunicación están encarcelados arbitrariamente en todo el mundo al cierre del año 2023.

Según el Balance de la institución publicado el 14 de diciembre, China, Bielorrusia Birmania y Vietnam son los países con mayor número de periodistas como presos políticos en el mundo, acumulando 264 casos entre las cuatro naciones. Sin embargo, la cifra mundial descendió un 8,4 % respecto al 2022.

«El descenso del número de periodistas encarcelados (50 menos que en 2022, a 1 de diciembre) se explica, en parte, por una cifra menor de periodistas presos a 1 de diciembre en Irán —con 24 periodistas liberados— y Turquía —con 23 comunicadores menos como presos políticos— (y uno menos en Venezuela). Aunque estos países no figuren en el “top 3” de los carceleros de periodistas en 2023, no significa que no sigan encerrando a profesionales de la información. En Irán y Turquía, una de las técnicas utilizadas para reprimir a los periodistas es el encarcelamiento reiterado. En 2023, 43 periodistas turcos y 58 iraníes ingresaron en prisión», informó Alfonso Bauluz, presidente de RSF España.