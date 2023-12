Banesco finaliza el año 2023 con el Premio Bank of the Year - Runrun

The Banker recibió más de 400 postulaciones. Los bancos ganadores destacaron, según el comunicado, por su enfoque ambiental, social y de gobernanza

Banesco Banco Universal, C.A., ganó el premio Bank of the Year Awards 2023 en la categoría The America’s Top Lenders por Venezuela, el cual reconoce a aquellos bancos que demuestran su valía frente a los obstáculos y desarrollan productos y servicios financieros innovadores.

El galardón lo otorga The Banker, una importante y confiable fuente sobre análisis financiero global e inteligencia basada en datos. Durante más de 90 años, este equipo ha trabajado en la cobertura bancaria sobre mercados, regulación y riesgo, transacciones y tecnología.

“Para Banesco ha sido un período de revisión del modelo de negocio y de servicio, de profundización de la transformación digital”, afirmó Marco Tulio Ortega Vargas, Presidente Ejecutivo de Banesco Banco Universal, C.A. “Seguimos enfocados en el cliente como centro de las innovaciones y estrategias, lo cual ha sido fundamental para implementar acciones diferenciadoras, con énfasis en servicios y medios de pago”, agregó.

The Banker recibió más de 400 postulaciones. Los bancos ganadores destacaron, según el comunicado, por su enfoque ambiental, social y de gobernanza.

“En diciembre de 2022, Banesco conmemoró su 30° aniversario en Venezuela. Sobre la base de un sólido legado, el Banco ha seguido innovando y respondiendo de manera proactiva a los numerosos desafíos que han surgido en las últimas tres décadas”, se lee en el comunicado de The Banker publicado en su sitio oficial.

The Banker aplaudió los indicadores de Banesco obtenidos, el crecimiento experimentado en el número de clientes, depósitos y créditos; así como las bondades de la Cuenta Verde Banesco y la alianza con Moneygram para recibir remesas internacionales directo a la cuenta bancaria de Banesco, que fueron clave en estos resultados.