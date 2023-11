"Es un error que nos puede perjudicar": Machado insta a suspender referéndum sobre el Esequibo - Runrun

La candidata presidencial opositora, María Corina Machado, dijo este miércoles que «debe suspenderse» el referendo no vinculante, que plantea la anexión del Esequibo al territorio venezolano, un área de casi 160.000 kilómetros cuadrados en disputa con Guyana.

La exdiputada aseguró que Venezuela debe conformar un equipo con «los mejores expertos«, entre «historiadores, juristas, diplomáticos, militares, sin importar sus preferencias políticas», para defender, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que se declaró competente para resolver la controversia, los «derechos (de Venezuela) sobre el territorio».

«El Estado venezolano tiene que presentar, de manera impecable, nuestra defensa ante la CIJ a más tardar el 8 de abril del año 2024, así que aquí no hay lugar a más mentiras, ni más excusas. (…) El referéndum (…) es un error que no solo no aporta nuestros mejores argumentos a la defensa de nuestro territorio sino que, incluso, nos puede perjudicar en nuestra defensa ante la Corte Internacional de Justicia», dijo.