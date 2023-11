“Hoy no puede celebrar su Día del Estudiante Universitario”: Rechazan pase a juicio de John Álvarez - Runrun

El estudiante universitario John Álvarez pasará a juicio luego que un tribunal con competencia en terrorismo aceptara las pruebas de la Fiscalía en su contra, según informó el abogado Joel García.

García informó que Álvarez el tribunal admitió este lunes, 20 de noviembre, las pruebas presentadas por la Fiscalía por presunta conspiración y asociación para delinquir.

«El escrito de acusación no resiste ni el menor análisis jurídico, es un escrito de acusación irresponsable, alegre, donde vemos que el Estado de derecho en Venezuela es totalmente inexistente», agregó el jurista.

García afirmó que los fiscales del Ministerio Público no lograron detallar ni comprobar los delitos de los cuales acusan a John Álvarez, pero aún así «el juez de la causa admitió todos los órganos de prueba».

«Estas horas de discusión y de debate no nos sirvieron de nada, es como si no hubiésemos hablado, o no hubiésemos estado porque el juez declaró sin lugar las excepciones interpuestas por la defensa», agregó.