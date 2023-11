Denuncian presiones a trabajadores de la CVG y docentes para participar en simulacro del referéndum sobre el Esequibo - Runrun

Trabajadores de las empresas básicas de Guayana denunciaron que se les exigió enviar evidencia fotográfica de su presencia en los centros de votación.

Durante la jornada, trabajadores de las empresas básicas y docentes denunciaron haber recibido amenazas de desactivación y que fueron chantajeados con suspender el pago de bonos si no asistían al proceso.

El equipo de Correo del Caroní se trasladó al único centro de votación de Puerto Ordaz, ubicado en la parroquia Unare, específicamente en la Escuela Básica Fe y Alegría Gran Sabana, en el sector Core 8, donde pudo constatar que la mayoría de los votantes eran trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), líderes de calle o miembros de organizaciones comunales, y efectivos de cuerpos de seguridad del Estado.

Asimismo se evidenció que en las afueras del centro hubo presencia de representantes de consejos comunales y grupos oficialistas pasando lista de asistencia y haciendo firmar a los votantes.

“Nos trajeron para acá como una obligación. Nadie nos motivó. Si es por mí, yo no votara. Uno en realidad lo que quiere es cambio. Nosotros fuimos a cumplir nuestra guardia de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. El presidente de la empresa nos dijo que teníamos que venir a votar por el Esequibo. Pero esto no nos motiva a nosotros. Uno está cansado de este gobierno. Nos han quitado todos nuestros beneficios. Nos han puesto por el suelo nuestro salario. El que no venga a votar lo van a desactivar”, denunció un trabajador de la Corporación Venezolana de Guayana que pidió reservar su identidad.

Todos estos mensajes fueron enviados el día de hoy a trabajadores de la CVG para que asistieran al simulacro

En medio de grandes botes de agua y una calle llena de baches, también se apersonó el presidente de CVG Venalum, Ángel González, quien negó las denuncias.

“Aquí estamos los trabajadores porque consideramos que esta es una función patria. Una función de cada uno de los venezolanos: defender nuestro territorio. En toda Venezuela debería haber una motivación especial para luchar por este territorio. Nosotros somos formados con sangre derramada de nuestros patriotas. Aquí todos vinimos porque sentimos la motivación de defender nuestro territorio”, destacó.

Según el director regional del Consejo Nacional Electoral, Daniel Prieto, el proceso comenzó puntualmente y hubo un total de 26 centros abiertos en la entidad. En Guayana se abrieron 6 centros: 4 en San Félix y 1 en Puerto Ordaz.

