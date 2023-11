Los 7 errores del chavismo en la defensa del Esequibo - Runrun

@yeannalyfermin

La República Cooperativa de Guyana ha llevado la disputa por el Esequibo al terreno que quería. El conflicto histórico, que lleva más de un siglo, finalmente se resolverá en tribunales internacionales, específicamente ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) al esta declararse competente para dar solución al problema el pasado mes de abril de 2023.

Este conflicto limítrofe, que comenzó con el despojo del Laudo Arbitral de París (1895) y alcanzó su reconocimiento en el Acuerdo de Ginebra (1958), se mantuvo sin avances ni retrocesos desde 1970 hasta el 2004, cuando Hugo Chávez estaba en pleno apogeo como presidente.

La primera vez que Chávez se refirió al Esequibo, en octubre de 1999, aseguró que iba a luchar y exigir los derechos de Venezuela sobre la “zona en reclamación”, pero esa posición cambió en menos de cinco años y el discurso se fue suavizando con la pretensión de ganar aliados internacionales, reconocimiento y protagonismo en la región.

Desde entonces, los errores, omisiones, imprecisiones, galantería política, cambios en el discurso, firma de “acuerdos de cooperación”, amiguismos y regalías petroleras y energéticas, allanaron el camino para que actualmente Guyana reclame como suyo con más firmeza ese territorio de 159 mil kilómetros cuadrados, rico en recursos naturales, selvas, ríos y, también en petróleo y gas.

A continuación detallaremos los errores que cometieron Hugo Chávez y Nicolás Maduro (cuando ejercía como canciller) en la defensa del Esequibo:

El primer error de Chávez fue reconocerle a Guyana derechos sobre el Esequibo y proponer dejar a un lado el diferendo para explotar en conjunto los recursos de la zona “como pueblos hermanos”, lo que le dio a Guyana poder y ventaja.

«Yo me he comprometido con el presidente Jagdeo y con Guyana, primero a que el gobierno venezolano no va a oponerse a ningún proyecto en esta región que vaya en beneficio de sus habitantes (…) como es un proyecto de agua, vías de comunicación, energía, proyectos agrícolas. Y segundo, durante el surgimiento de cualquier proyecto más sensible, inmediatamente nos activamos ambos para conversarlo en la comisión binacional de alto nivel y buscarle viabilidad», expresó el mandatario el 19 de febrero de 2004.