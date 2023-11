Milei electo nuevo presidente de Argentina - Runrun

Con el 93,39 % de las mesas escrutadas, el economista de ultraderecha Javier Milei se impuso ante el oficialista Sergio Massa por 55,82 % contra 44,17 % y es el nuevo presidente de Argentina.

Massa reconoció su derrota y felicitó a su rival. “Los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Milei para felicitarlo porque es el presidente que la gran mayoría eligió para los próximos cuatro años”, dijo Massa a sus seguidores en su comando de campaña. «Lo hice convencido de que lo más importante es el mensaje de que la convivencia y el diálogo es el camino que debemos recorrer”.

Milei asumirá como nuevo presidente el próximo 10 de diciembre.

La jornada electoral transcurrió con normalidad en la Argentina. “Quiero felicitar al pueblo argentino por una jornada democrática que se desarrolló en transparencia”, aseguró Julio Vitobello, el secretario general de Presidencia y quien estuvo a cargo del anuncio de los primeros resultados oficiales.

Patricia Bullrich, quien había finalizado en tercer lugar en las elecciones generales de octubre y resultó clave en la campaña de Milei, publicó en X: “Felicitaciones Javier Milei, por tu contundente e histórico triunfo. Este domingo ganó el cambio profundo por el que venimos trabajando hace años”.

Milei es identificado como un economista libertario, que entró a la escena política hace escasos dos años, pero carece de experiencia en la gestión pública. En su campaña prometió realizar un recorte drástico del gasto público, cerrar el banco central y dolarizar la economía.

Entre sus polémicas propuestas han sido la convocatoria a un plebiscito popular para derogar la ley que legalizó el aborto, la desregulación del mercado legal de armas y la aplicación de aranceles a la salud y la educación pública.

“Milei supo leer el clima político y social, lo interpretó mucho mejor que todo el resto de la dirigencia política”, señaló el analista y consultor Alejandro Catterberg.

Con información de La Voz de América

