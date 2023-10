Podcast | Nuestra salud mental, la zuliana que salvó vidas en EE.UU y por qué lo barato puede salir muy caro - Runrun

En el episodio 237 de este condensado de información semanal, tres grandes reportajes destacaron esta semana por Tal Cual, El Pitazo y Runrun.es, los tres medios digitales venezolanos que conforman la Alianza Rebelde Investiga (ARI).

“Salud mental, otro derecho humano que se vulnera a diario en Venezuela» es el #RRPlus que destacan en Runrun.es esta semana.Caleidoscopio Humano denunció que en Venezuela no existen políticas públicas para atender la salud mental de la población. Los venezolanos con problemas de salud mental no tienen acceso a servicios médicos gratuitos de calidad. Y acudir a la salud privada se ha convertido en un lujo: «Cuando puedo comprarlas, me tomo las pastillas un día sí y dos días no. Mi psiquiatra dice que así no es efectiva, pero no puedo hacer más», comentó una afectada.

En El Pitazo destacan el trabajo «Una joven heroína zuliana salva tres vidas en Estados Unidos». Ibeth Chiquinquirá Acuña Galué cambió la vida de seis personas en Estados Unidos, gracias al gesto de su familia. En el Día Mundial del Donante de Órganos y Tejidos, el padre de la joven zuliana repasa tristezas que no puede olvidar, pero dar a otros la oportunidad de vivir lo reconforta

Desde Tal Cual esta semana nos comparten el trabajo: “Usuarios compran productos falsos sin temor a los peligros por el costo asequible». Entre los productos falsificados que más se ofertan destacan cosméticos, artículos de higiene personal, bebidas, alimentos, calzados, autopartes y fertilizantes. La presidenta de la Sociedad Venezolana de Dermatología Médica, Luz Marina Aular, advirtió que uno de los principales riesgos del uso de estos artículos es que carecen de los compuestos requeridos o pueden contener elementos de uso prohibido.

Narración y producción ejecutiva: Luis D. Miquilena

Guión: Francisco Zambrano

Edición y montaje: Abrahan Moncada