"En ninguna parte se habla de inhabilitaciones" y otras perlas que lanzó Diosdado sobre el diálogo y la primaria - Runrun

«Hoy está la oposición peor que en cualquier momento. Los voceros gringos salen por ahí a decir cuatro cosas. No, lo que está escrito es lo que va. Y en ninguna parte se habla de inhabilitaciones», sostuvo Diosdado Cabello

Sobre la primaria opositora Cabello afirmó: «Ya el escrutinio está listo, ya ellos lo tienen, eso es un fraude (…) Los partidos están peleando sobre cómo harán el conteo, la totalización de los papelitos y quién anunciará los resultados»

Cabello también resaltó que Maduro demostró que «se pueden vencer las sanciones» y que ha sido él quien ha llevado el pulso de las negociaciones: «Todos los que tienen años burlándose continúan en lo mismo mientras nosotros avanzamos»

En su programa semanal de los miércoles Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, sostuvo que la firma de acuerdos electorales en Barbados no implica levantar las inhabilitaciones a políticos opositores.

Cabello insistió en que no se permitirá a los inhabilitados competir en los comicios presidenciales y además cuestionó el tratamiento de medios de comunicación internacionales a la información que circuló los días previos a la reunión del diálogo el 17 de octubre.

A continuación, las perlas con espíritu poco negociador de Cabello sobre Barbados, inhabilitados, primaria opositora, las sanciones y María Corina Machado.

«Lo que está escrito es lo que va»

«Hoy está la oposición peor que en cualquier momento. Los voceros gringos salen por ahí a decir cuatro cosas. No, lo que está escrito es lo que va. Y en ninguna parte se habla de inhabilitaciones y en ninguna parte de temas que algunos dijeron como el «monitoreo de las elecciones». ¿Monitoreo? ¿En Venezuela, monitoreo?

Cuidado. Y ahorita lo que quieren es hablar de elecciones libres. Si en algún país del mundo las elecciones libres son acá en Venezuela, acá hay elecciones libres desde que llegó Chávez».

ÚLTIMA HORA | Diosdado Cabello afirma que "la oposición está peor que en cualquier momento" tras firma de acuerdos en Barbados: “Lo que está escrito es lo que va, en ninguna parte, se habla de inhabilitaciones” https://t.co/jYOd3P0VSS pic.twitter.com/cJA5ojPjxv — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) October 19, 2023

«Ni que te vistas, vas»

«Si no cumples con la ley, no vas. Puedes gritar, hacerlo lo que tú quieras, romper los vasos, cerrar la puerta de la oficina, pero nada, no vas. Aquí las decisiones la toma el pueblo, y los asuntos los tratamos acá».

«¿Va o no va, se vestirá o no vestirá, llorará o no llorará? Sí llorará (…) Por eso la etiqueta del programan hoy, ‘no vas ni que te vistas’. Con cariño, comprensión, ternura y más amor.

No vas ni que te vistas de colores».

ÚLTIMA HORA | Diosdado Cabello reitera que inhabilitados no participarán en las presidenciales: “Escuchen, con cariño y amor, no vas ni que te vistas” https://t.co/jYOd3P0VSS pic.twitter.com/7058Amq5uz — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) October 19, 2023

«Maduro lleva el pulso de las conversaciones»

«Aquí se demostró que Venezuela es libre soberana e independiente y este pueblo evidenció que se pueden vencer las sanciones, y gracias al presidente Nicolás Maduro que ha llevado el pulso de todo lo que se conversa y se acuerda, y todos los que tienen años burlándose continúan en lo mismo mientras nosotros avanzamos».

Fustigó a los medios

“Dos días antes de que se firmara ese acuerdo comenzó el New York Times, el Washington Post, Reuters, todo el aparato de propaganda, a especular sobre lo que estaba ahí,

y salieron a burlarse de este pobre programa. Señores opositores y palangristas, les voy a dar un dato. Que yo logre que ustedes hablen de lo que yo digo, ya estoy cumpliendo

mi objetivo”.

#18Oct 🗣️ Diosdado Cabello: “Dos días antes de que se firmara ese acuerdo comenzó el New York Times, el Washington Post, Reuters, todos, a especular sobre lo que estaba ahí, y salieron a burlarse de este pobre programa”. “Señores opositores les voy a dar un dato, palangristas,… pic.twitter.com/Q6rB0ObAFV — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) October 19, 2023

La fijación con la primaria opositora

«Ya el escrutinio está listo, ya ellos lo tienen, eso es un fraude (…) Los partidos están peleando sobre cómo harán el conteo, la totalización de los papelitos y quién anunciará los resultados».

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv)), Diosdado Cabello, afirmó que el escrutinio de la Comisión Nacional de Primarias está preparado antes de los comicios que se desarrollarán el domingo 22 de octubre.#19Oct pic.twitter.com/8altbc8k8O — FM Center Es Noticia (@FMCenterNoticia) October 19, 2023

«Venciendo» las sanciones

«El acuerdo firmado, aquí se demostró en primera instancia que Venezuela es libre, soberana e independiente» (…) Nosotros no podemos evitar las decisiones del imperio, las toma contra quien sea porque no les importa el Derecho Internacional, pero este Pueblo con su dignidad ha demostrado que se pueden vencer las sanciones».

Insultos a Miguel Ángel Rodríguez y punta a Machado

«Miguel Ángel Rodríguez es gafo, demasiado gafo (…) dice que yo cambié el discurso porque ahora no digo no te vistas que no vas, que la dejé que se vistiera…No te digo yo que le falta cariño a esa gente, búscate a alguien que te dé cariño, (…) Escúchame, pajarito: María Corina se vistió y se va a quedar vestida, y lo que es peor, no va».