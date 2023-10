La solidaridad se cocina en los fogones venezolanos - Runrun

SenosAyuda, fundación líder en el país en la lucha contra el cáncer de mama, invita a los ciudadanos a visitar la #RutaGastronómica2023, una de las iniciativas que anunciaron en su rueda de prensa a finales de septiembre que forma parte de las actividades que adelanta esta ONG para la recaudación de fondos que permitan seguir apoyando a mujeres y hombres en la lucha contra esta patología.

Esta idea comenzó en el año 2022 y Carolina Fernández, directora ejecutiva de SenosAyuda , comentó lo complacidos que se sienten en la fundación con la incorporación de nuevos platos y propuestas para esta segunda edición.

«Pensamos que íbamos a tener la misma cantidad de aliados que el año pasado, pero hemos sido gratamente sorprendidos con estas ganas de ayudar de estos nuevos aliados que nos permiten casi llegar a 40 establecimientos, los cuales ofrecen opciones para todos los gustos y presupuestos», enfatizó.

La fundación también recordó que durante todo el mes estarán rodando por toda la capital venezolana con la Ruleta SenosAyuda, otra de las novedosas formas para la recaudación de fondos y la cual se suma a una muy completa programación que se mantendrá durante todo octubre.

Fernández aclaró que, aunque el «mes rosa» termina el 31 de octubre, muchos establecimientos de la #RutaGastrónomica2023 dejarán algunos de los platos en sus cartas para poder recoger más fondos que irán directamente a los tratamientos de los pacientes que día a día tocan las puertas de esta fundación, que duplicó este año los tratamientos ofrecidos en sus instalaciones ante el alarmante aumento de casos de cáncer de mama en Venezuela, según declaraciones ofrecidas por Bolivia Belisario de Bocaranda en la rueda de prensa a final de septiembre.

«Cuando me dicen que la organización ha sido exitosa, no es algo para sentirnos muy orgullosos. Porque mientras más exitosa es la fundación, eso significa que son más las mujeres que tienen que recurrir a nosotros porque el sistema de salud público no les abre las puertas adecuadas. Que nuestros indicadores estén para arriba es una frustración de fondo como ciudadanos», recalcó la presidenta de la fundación.