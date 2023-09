SenosAyuda superó la cantidad de pacientes atendidas y servicios prestados en 2023 - Runrun

SenosAyuda ofrece atención de pacientes a precios solidarios gracias a alianzas con organizaciones, profesionales y centros de salu. Ya superó las cifras de atención de 2022 con 4.242 servicios prestados a precios solidarios entre consultas, estudios y procedimientos de detección, quimioterapias, radioterapias y cirugías.

Bolivia Bocaranda, presidente de SenosAyuda, afirma que cada día aumenta el número de mujeres que buscan ayuda en la organización porque no cuentan con recursos económicos para estudios diagnósticos como la mamografía

SenosAyuda sigue dando un paso al frente en la atención a pacientes con cáncer de mama en Venezuela. En 2023 ya superaron las cifras de 2022 con 4.242 servicios prestados a precios solidarios entre consultas, estudios y procedimientos de detección, quimioterapias, radioterapias y cirugías.

La fundación, que recibe más de 500 solicitudes mensuales de ayuda, nació hace más de 17 años con el propósito de crear un grupo de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama para apoyarse mutuamente. Pero con el paso del tiempo y con un sistema público de salud precario, se transformó en una fundación que no solo apoya, sensibiliza y educa sobre la enfermedad, sino que dio un paso adelante y además ahora brinda atención a esas pacientes.

Este año SenosAyuda también han realizado 619 mamografías, 710 ecos mamarios, 117 biopsias y 632 consultas mastológicas. Se suman a estas cifras 77 tratamientos de radioterapia, 261 sesiones de quimioterapia y 23 cirugías.

El apoyo de organizaciones aliadas como Banesco, I Love Venezuela Foundation, Fundación Vollmer, Fundación Polar, Café San Domingo, entre muchas otras, permite que se materialice este apoyo a pacientes con cáncer de mama que, en medio de la emergencia humanitaria compleja, se ven limitados de recibir diagnósticos y tratamientos accesibles y de calidad.

SenosAyuda ha logrado construir una red de profesionales y centros de salud privados que ofrecen precios solidarios. La fundación hace descuentos y aportes para que los montos a pagar por las pacientes sean significativamente menores y los puedan asumir.

Celebrar juntos la vida

Bajo el concepto de la campaña “Celebremos juntos la vida” se busca poner foco en la superación de la enfermedad y en el llamado a más personas y organizaciones a que se sumen para seguir ayudando a quienes viven con el cáncer de mamá

Bolivia Bocaranda, presidente de SenosAyuda, comentó que en este mes de octubre cumple 23 años de haber sido diagnosticada con cáncer de mama. Es un mes que siempre le trae recuerdos del camino personal que inició luego de esta revelación médica.

«Cada día de trabajo me recuerda ese día del diagnóstico, que fue también en octubre. Estoy feliz de estar acá porque cuando a mí me diagnosticaron a los 46 años este fue mi gran sueño y hoy por hoy se está cumpliendo. Esta es una organización posicionada, establecida y reconocida. Y además cumplí mi sueño personal de jugar con mis nietos», expresó en la rueda de prensa de SenosAyuda efectuada el pasado 26 de septiembre.

Bocaranda recordó los inicios de SenosAyuda con tres mujeres diagnosticadas de cáncer de mamá a las que se sumó una profesional de la psicología. En ese entonces, tenían un programa de ayuda con pelucas y sostenes en su primera sede en Las Mercedes, adonde llegaban las pacientes desde los hospitales a buscar esos elementos.

La presidente de SenosAyuda lamentó que la situación de salud pública en el país sea tan precaria y que cada día sean más las pacientes que buscan apoyo en la fundación.

«Cuando me dicen que la organización ha sido exitosa, no es algo para sentirnos muy orgullosos. Porque mientras más exitosa es la fundación, eso significa que son más las mujeres que tienen que recurrir a nosotros porque el sistema de salud público no les abre las puertas adecuadas. Que nuestros indicadores estén para arriba es una frustración de fondo como ciudadanos», recalcó.

Admitió que están trabajando «con las uñas» porque cada día aumentan las solicitudes de mujeres que no tienen $30 o más para pagar una mamografía.

Mencionó también cómo han evolucionado los mensajes de prevención que transmiten. Por ejemplo, el «Tócate» que en un momento fue muy exitoso, ya está fuera de las recomendaciones médicas, porque el autoexamen es insuficiente para diagnosticar la enfermedad.

Otro logro que quieren visibilizar es romper el tabú de que cáncer es igual a muerte. Para ello, comparten los testimonios de las mujeres que han superado la enfermedad.

Actividades del Octubre Rosa

Además de esta evolución en su misión, como es costumbre, SenosAyuda desarrollará durante el Octubre Rosa actividades para sensibilizar, educar y también recaudar fondos que le permitan ayudar los 365 días del año.

Las dinámicas de 2023 serán más cercanas e incluirán las ruletas solidarias en centros comerciales, la carrera/caminata de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, Reconstructiva, Estética y Maxilofacial, la venta de productos y servicios “rosas” y la Ruta Rosada Gastronómica con ofertas pro-fondos, así como un torneo de tenis y campeonato de pádel, desfile de moda y actividades recreativas con la compañía de “Tetina”, la mascota de la Fundación que llegó para educar y apoyar a través de mensajes de esperanza.

Además, se anunció que la junta directiva de SenosAyuda también se renueva. Continuará en la presidencia Bolivia Bocaranda y se incorporan Vanessa Ochoa como vicepresidente y Valentina Acosta, Carlos Zuluaga Travieso y Alexis Navas como directores.

También, con la intención de estar más cerca de la gente, la Fundación se mudó a la Torre Pascal en Santa Eduvigis, una locación con fácil acceso en transporte público.

Las representantes de SenosAyuda instan a la ciudadanía a integrarse a las actividades y a colaborar en la recaudación de fondos para ayudar a las pacientes con cáncer de mama que buscan sus servicios.