El clamor contra la tortura en Venezuela se escuchó en Nueva York - Runrun

Foto: @MariaCorinaYa

Cientos de personas se congregaron en el icónico Times Square de Nueva York para alzar su voz en una protesta sin precedentes. Un mensaje resonaba en todas las mentes y corazones: ¡Cierren los centros de tortura y liberen a los presos políticos!

Víctor Navarro, sobreviviente de tortura y quien dirige el proyecto Realidad Helicoide, señaló: «Esta protesta es un grito desesperado de solidaridad con las víctimas de tortura y los presos políticos en Venezuela y en toda América Latina. Exigimos el cierre de los centros de tortura y la liberación de quienes luchan por la libertad y los derechos humanos».

Bajo el resplandor de las pantallas de la 1570 Broadway, que permanecieron encendidas durante 24 horas, la comunidad latina y la diáspora venezolana se unieron para «visibilizar las impactantes denuncias de las víctimas que han sufrido torturas y tratos crueles desde 2014 a manos del régimen de Nicolás Maduro», reseña una nota de prensa sobre el evento.

Los mensajes proclamaban: «Close El Helicoide» y «Freedom for all political prisoners».

Vengo del evento realizado en Times Square de New York donde equipos de venezolanos publicaron impactantes videos sobre los presos políticos que sin ley y bajo torturas mantiene el régimen de Maduro en Venezuela. Impresionante la multitud y la prensa que allí se congregó. pic.twitter.com/3Pgp8FcTRe

Desde las 18:00 horas, los activistas luciendo camisetas con la demanda de «Cierre de los Centros de Tortura» y el llamado al «Stop torture in Venezuela» se congregaron en los alrededores de Times Square. Se levantaron para condenar las atrocidades de los regímenes autocráticos en la región, como Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela, donde la tortura se ha convertido en una política de Estado. La cifra de presos políticos en Venezuela asciende a al menos 300, mientras que en Cuba, Nicaragua y Bolivia se contabilizan al menos 1,000, 50 y 200 personas, respectivamente.

La impactante protesta en Times Square sumergió a los transeúntes en una experiencia de realidad virtual, cortesía del proyecto Realidad Helicoide, que se lanzó en el año 2021. Durante cinco minutos, aquellos que se atrevieron a ponerse el casco de VR pudieron ser testigos de cómo se torturaba a un preso político, cuyos gritos de agonía fueron grabados con un teléfono por otro detenido, y de los desgarradores testimonios de los 30 sobrevivientes que dieron vida a este proyecto.

Jorge Pulido, quien presenció la experiencia en realidad virtual dijo: «Cuando me puse ese casco de realidad virtual, me sentí transportado a un lugar de pesadilla. Pude ver y sentir el sufrimiento de aquellos que están atrapados en el infierno del Helicoide. Esto no es ficción, es la cruda realidad que muchos enfrentan todos los días. Debemos actuar ahora para detener esta tortura y liberar a los presos políticos».