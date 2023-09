Cepaz: cada 19 horas hubo un acto femicida entre enero y julio del 2023 - Runrun

Zulia, Caracas, Bolívar y Anzoátegui fueron los estados con mayor incidencia en casos de violencia basada en el género

26,3 % de los casos de violencia registrados en el primer semestre del 2023 se hicieron a menores de edad

En los primeros siete meses del 2023 se documentaron 160 femicidios consumados y 93 femicidios en grado de frustración, según el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz). Cada 19 horas hubo una acción femicida en Venezuela.

En su informe publicado el 11 de septiembre, la ONG registró que las regiones con más acciones femicidas fueron el Zulia (con 20 femicidios consumados y 7 femicidios frustrados), Distrito Capital (con 17 consumados y 10 frustrados) y Bolívar (con 10 asesinatos motivados al género de la víctima y 15 acciones femicidas).

Panorama del acto femicida en Venezuela

Cepaz contrastó los reportes de las víctimas y concluyó que 26,3 % de los actos de violencia basada en el género (42 casos) reportados se dirigieron a niñas y adolescentes. En 28 casos las víctimas eran jóvenes menores de 11 años.

Al menos 55 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos por los actos femicidas en este periodo. De ese grupo, 10 menores de edad presenciaron el asesinato de su madre. En otros 4 casos la víctima fue una mujer embarazada.

Mientras tanto, con respecto a los ofensores, en 132 casos el victimario actuó solo. De ese grupo, 71 están a la fuga y 12 se suicidaron después de cometer el crimen.

En el 61,9% de los casos la víctima conocía al ofensor: en 47 casos el ofensor era la pareja o expareja de la víctima y en 18 casos la relación era familiar. La ONG establece que el móvil principal de estos actos violentos fue la relación de poder entre la víctima y el victimario.

«Otras variables que la investigadora Diana Russell considera relevantes son la misoginia, el sentido de superioridad de género y la concepción de las mujeres como posesión. Estas variables se transmiten culturalmente y favorecen la violencia de los hombres hacia las mujeres», se lee en el documento.

La denuncia sigue

La ONG constató que los casos de femicidios a menores de edad ya sobrepasó el registro de todo el año pasado. El 2023 ya supera en 13 % a todo lo registrado el año pasado.

«Ya en el monitoreo de cierre del año 2022 advertimos sobre un hecho grave: la violencia femicida contra niñas y adolescentes en nuestro país va en aumento. En el año 2022 el Observatorio documentó 37 casos de niñas víctimas de femicidio, trece de las cuales tenían menos de un año», advierte la institución.

Cepaz denuncia, una vez más, que el Estado venezolano no brinda datos ni registros sobre los hechos de violencia basada en el género por más de 5 años. Para la ONG, la opacidad institucional despliega una serie de vulnerabilidades a los derechos humanos en las mujeres frente a estos actos femicidas: no tienen acceso a la información y las autoridades y la asociaciones civiles que pueden prestar apoyo no conocen los patrones de violencia.