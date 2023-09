70% de las mujeres víctimas de violencia dejan denuncias a medio camino - Runrun

En Maracay, estado Aragua, la Oficina de Atención a la Víctima (OAV) recibe en el día un promedio de 15 denuncias de mujeres agredidas, de distintas maneras, por hombres

María* (32), casada, madre de dos niños, profesional y activa laboralmente, intentó buscar justicia ante los organismos competentes. Hace tres meses, luego de la insistencia de una amiga, decidió ir a la Unidad de Atención a la Víctima (UAV) del Ministerio Público para acusar a su esposo.Al principio tenía dudas de hacerlo y cuestionaba los pasos que daba por tratarse del padre de sus hijos. Incluso llegó a excusar el comportamiento agresivo de su pareja, porque él estaba pasando por una crisis laboral y no estaba generando ingresos.

“No vas a venir a denunciar para después retirar el caso”, eso fue lo primero que le dijeron cuando llegó a la UAV.

La segunda vez que regresó se dio cuenta de que nunca emitieron la orden de citación para su esposo.

En ese momento se sintió sola y avergonzada, por lo que de inmediato abandonó el corto camino recorrido

Cifras alarmantes

En Maracay, estado Aragua, la Oficina de Atención a la Víctima (OAV) recibe en el día un promedio de 15 denuncias de mujeres agredidas, de distintas maneras, por hombres. Este año, de enero a mayo, los casos ascendieron a 30 cada fin de semana.

No obstante, y a diferencia del año anterior, 70 % de las mujeres no regresaron a impulsar la denuncia ni intentaron meter preso al maltratador, dijo Geraldine Mendoza, funcionaria de la policía estatal. La razón: son revictimizadas. Muchas sienten que no les hacen un buen registro de la agresión y que no hay seguimiento a sus casos.

Desde el año 2020 hasta noviembre del 2022, la ONG Gran Alianza de Mujeres de Aragua, Gama, acompañó en la región a cerca de 80 mujeres que exigían, a través de las denuncias, la intervención del Ministerio Público (MP).

“Algunas de ellas murieron en manos de ese hombre al que solo se le entregó un papel y se le amenazó con la policía”, indicó Wilmer Rivas cofundador de la organización.

Las estadísticas de Gama reflejan que, de estas 80 mujeres, 49 han salido del país, “huyendo de la violencia de su agresor”. 26 de ellas accedieron a retirar la denuncia y otras cinco cayeron en dentro de las estadísticas de femicidio.

En agosto de 2022, el fiscal general, Tarek William Saab, cuando hizo el reporte de los últimos cinco años, dijo que el Ministerio Púbico (MP) había otorgado 276.319 medidas de protección a mujeres en riesgo, presentado 43.765 imputaciones y 28.202 acusaciones a agresores.