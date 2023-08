Despiden al periodista Seir Contreras por polémica entrevista con un diputado del chavismo - Runrun

Luego de conocerse que el periodista Seir Contreras fue despedido de Globovisión, sus ex compañeros emitieron sus opiniones sobre lo sucedido haciendo mención sobre el «profesionalismo, compromiso con la verdad y llamados a la reflexión»

Este miércoles, 23 de agosto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que Seir Contreras, periodista y ancla del programa «Primera Página», que transmite el canal Globovisión, fue despedido luego de la entrevista que le hiciera al diputado chavista Ramón Magallanes.

A través de la cuenta en la red social X, el SNTP informó que el despido «ilegal» fue ejecutado a través de una llamada telefónica.

«Rechazamos el despido del periodista @SeirContreras, es un acto arbitrario que vulnera su derecho al trabajo y que atenta con la libertad de expresión y opinión. Junto con él, vamos a exigir el reconocimiento de sus derechos y el respeto a su fuero profesional», posteó el SNTP.

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) también se pronunció por el caso y posteó en la misma red social que el canal Globovisión «asume una política de censura frente a la ética profesional del periodismo».

La entrevista que incomodó al diputado

Una entrevista que terminó en un acalorado debate entre el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) Ramón Magallanes y el periodista Seir Contreras, fue el motivo de despido del comunicador.

Magallanes expuso que la migración venezolana era producto de las sanciones económicas que pesan sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, mientras que Contreras alegaba que la crisis económica y de los servicios públicos eran una realidad en el país.

«Le cuento que aunque tenga los ojitos verdes y sea catirito, porque la gente piensa que uno es millonario porque trabaja en televisión, soy de un sector popular del estado Táchira de un barrio. Mi hermana, funcionaria de policía tuvo que irse a Colombia de niñera porque el sueldo no le alcanza», dijo Contreras.

A esto Magallanes respondió: «Seguramente está graduada en «revolución» y salió del país producto de las sanciones y el bloqueo».

«Debería ser más preocupante que se fuera en revolución. Mi otra hermana es médico, trabaja en un CDI y no hay recursos. Conozco el país y cargo agua en el municipio Sucre, porque no hay. Aquí podríamos durar todo el día. El debate es amplio, pero la realidad es que yo voy ahorita a mi casa abro el chorro y no hay agua», afirmó el periodista.

El debate se tornó más intenso cuando el diputado lo invitó a revisar los proyectos en materia de agua.

«Proyectos hay muchos, como el del Guaire y yo no sé donde están esos riales. O el tren Anaco-Tinaco que le dieron un dineral al actual diputado Diosdado Cabello y no vimos la obra culminada», replicó Contreras.

Cuando el parlamentario chavista le dijo que tenía que presentar pruebas, el comunicador le respondió que basta con ir a esos lugares y ver que no están las obras. «No es que lo diga yo, se aprobaron los recursos y son los hechos y está en la historia». Más sobre este tema: ¿Quién es Ramón Magallanes? el diputado del Psuv que no esperaba una entrevista inflexible Leer más

Luego de conocerse que el periodista Seir Contreras fue despedido de Globovisión, sus ex compañeros emitieron sus opiniones sobre lo sucedido haciendo mención sobre el «profesionalismo, compromiso con la verdad y llamados a la reflexión».

«En este espacio estamos comprometidos con el derecho a la información libre, veraz y oportuna como lo establece la Constitución de la República», dijo José Enrique Robles, periodista de Globovisión.

Por su parte, José Luis Rodríguez, también periodista del programa «Primera Página», indicó que el compromiso es informar de una manera veraz y oportuna por lo que hizo un llamado a reflexionar.

Seir Contreras responde

A través de su cuenta en Instagram, el periodista Seir Contreras publicó varios mensajes a propósito de la entrevista que más temprano le había hecho al diputado afecto al gobierno de Nicolás Maduro.