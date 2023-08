Partidos deben ejercer presión para que el CNE inscriba a quien gane la primaria - Runrun

Más de 250 mujeres de diferentes partidos políticos se reunieron con integrantes de la CNP en un conversatorio organizado por Mujer y Ciudadanía

En el evento, la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, Mildred Camero, sostuvo que los partidos políticos deben establecer medidas de presión nacional e internacional para que el CNE inscriba en las presidenciales a quien gane en las primarias

En un conversatorio organizado por Mujer y Ciudadanía con las dirigentes de partidos políticos, la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, Mildred Camero, se refirió a las inhabilitaciones que pesan sobre algunos candidatos, medida que calificó de «irregular, arbitraria y que atenta contra los derechos políticos de los candidatos».

«En la primaria participarán los 13 candidatos inscritos, ciudadanos que están ejerciendo su derecho a la participación política, incluso los inhabilitados administrativamente, ya que para inhabilitar a una persona tiene que haberse ejecutado un juicio y generado una sentencia definitivamente firme», explicó.

Sobre la posibilidad de que gane un candidato inhabilitado y su posterior inscripción en las presidenciales de 2024, Camero señaló: «Son los partidos políticos los que tienen que establecer qué acciones de presión se tomarán nacional e internacionalmente para que el Consejo Nacional Electoral inscriba en las elecciones de 2024 a la candidata o candidato que resulte ganador de las primarias».

Diosdado también inhabilitó a Machado

En una reciente alocución pública el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, dejó entrever que el chavismo no permitirá la inscripción de algún candidato inhabilitado en las elecciones presidenciales.

En concreto se refirió a la dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado, candidata a las primarias opositoras que lidera las encuestas y fue recientemente inhabilitada.

En la rueda de prensa del PSUV del pasado 31 de julio, Cabello lanzó varias perlas contra Machado.

«A estas alturas lo que diga María Corina no tiene ninguna trascendencia. Tiene 20 años y más queriendo acabar con la Revolución y no ha podido. Ella no va a participar en las elecciones presidenciales ni va a sacar a Nicolás Maduro porque está inhabilitada, cada quien que asuma la responsabilidad de sus actos, ellos pensaban que eran intocables (…) Puede hacer una elección en su casa si quiere, y puede ganar la primaria en su casa, y puede tirarse en el suelo y hacer todo el berrinche que quiera, pero a las elecciones presidenciales no se va a poder inscribir porque está inhabilitada», sentenció.

🇻🇪🗳️🗣️ Diosdado Cabello dice que María Corina Machado no participará en las elecciones presidenciales ni logrará sacar del poder a Nicolás Maduro. pic.twitter.com/kiLUjRTjut — Alertas 24 (@Alertas24vzla) July 31, 2023

Mujeres, pieza clave

Por otra parte, en el conversatorio organizado por Mujer y Ciudadanía la miembro principal de la CNP, Carmen Martínez de Grijalva, ratificó que las mujeres lideres de las comunidades, de los partidos y de las organizaciones de la sociedad civil serán piezas claves para el éxito de la consulta primaria.

Grijalva consideró que si alguien ha sufrido los 24 años de administración chavista son las mujeres. Añadió que este grupo representa el 51% de la población y el 65 % de las jefes de hogar en Venezuela.

Ahondó también en las dificultades técnicas y de comunicación que hay que sortear para llevar a cabo las primarias.

«En un país con un Internet pobre, con medios de comunicación cerrados, con problemas serios en materia de servicios públicos es un enorme reto, llevar adelante las primarias, un proceso que sin dudas se va a efectuar el 22 de octubre”, dijo.

Con información de prensa Mujer y Ciudadanía