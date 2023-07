Del traje de gala a la braga naranja: auge y caída del “Pollo” Carvajal - Runrun

El ex jefe de la inteligencia venezolana que acompañó a Chávez en el fallido Golpe de Estado de 1992, finalmente rendirá cuentas frente a la justicia estadounidense por cargos asociados al narcotráfico



“Hombre revolucionario”, “cercano al comandante Chávez” y “defensor del pueblo”, así calificaba Nicolás Maduro a Hugo “El Pollo” Carvajal antes de que este decidiera darle la espalda al oficialismo en Venezuela hace cuatro años.

De protagonista del movimiento que se tradujo en la ascensión a la presidencia de la República de Hugo Chávez en 1998 Carvajal pasó a enemigo de la revolución en un tris.

Su pecado, según Maduro y sus acólitos, fue pasarse a las filas de la oposición y comprometer la soberanía de la nación.

El pasado jueves 13 de julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dio luz verde al Gobierno de España para la extradición a Estados Unidos al ex jefe de la inteligencia en Venezuela por cargos de narcotráfico y este 19 el procedimiento se llevó a cabo.

Los jueces europeos habían frenado la petición de la justicia americana debido a una solicitud del propio Carvajal, quien manifestó que en suelo americano teme a una sentencia de por vida sin posibilidad a libertad condicional.

“Esta instancia está convencida de que se le juzgará en un sistema judicial respetuoso con la preeminencia del derecho y de los principios de un proceso equitativo en el que tendrá totalmente la posibilidad de organizar su defensa con un abogado”, reza un comunicado emitido por el TEDH.

Carvajal denunció a España en la instancia judicial ubicada en la ciudad francesa de Estrasburgo, luego de que un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional fracasara en octubre de 2021 alegando que si se le mandaba a Estados Unidos corría el riesgo de ser sometido a tratos inhumanos, crueles y degradantes.

VEA MÁS: «Los crímenes de lesa humanidad de Maduro están bien reseñados»: «El Pollo» Carvajal revela cooperación con la CPI y la ONU

Esplendor y desplume del pollo

El nacido en Puerto La Cruz hace 63 año conoció a Hugo Chávez en la Academia Militar de Venezuela y formó parte del intento de Golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez el 4 de febrero de 1992.

Junto a Chávez y a otros protagonistas de la asonada militar estuvo preso en el cuartel San Carlos en Caracas.

Su cercanía con el fallecido presidente abonó el terreno para que fuese director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y también estuvo al frente de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

En septiembre de 2008 fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) e incluido en la Lista Clinton, acusado de facilitar el tráfico de drogas provenientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), además de dotar a estos de armas.

El Gobierno estadounidense también le acusa de violación de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, concierto para delinquir y tráfico de influencias.

La historia entre las autoridades americanas y Carvajal data de hace más de una década. En 2011 se presentó una acusación contra el exmilitar venezolano en la Corte del Distrito Sur de Nueva York; entonces le señalaban de conspirar para enviar cocaína a Estados Unidos, además de 5,6 toneladas de Venezuela a México en abril de 2006.

En mayo de 2013 se presentó una segunda acusación, esta vez en la Corte del Distrito Sur de Florida, lo acusaban de ser cómplice de carteles colombianos de droga.

Paralelo a esto, y tildando a todos estos señalamientos como otro ataque del imperialismo «yanqui», el Gobierno de Maduro nombró a Carvajal como cónsul en Aruba, pero las autoridades neerlandesas no aceptaron su designación y le arrestaron por contar con una solicitud de aprehensión por parte del Departamento Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA).

El Gobierno de Maduro alertó que Carvajal tenía inmunidad diplomática y se estaba llevando a cabo un atropello. Estuvo cuatro días preso, fue liberado y enviado a Venezuela, donde fue recibido con bombos y platillos por la dirigencia chavista.

A su llegada al país, fue recibido con aplausos y vítores en un acto que encabezó Maduro. No faltó el abrazo solidario del gobernante venezolano y las acusaciones a EEUU por su detención.

Posteriormente, en 2015, Carvajal fue electo diputado de la Asamblea Nacional por el estado Monagas y defendió al chavismo hasta que en una entrevista en la clandestinidad concedida al The New York Times en 2019 manifestó su apoyo al entonces presidente interino, Juan Guaidó, haciendo un llamado a sus compañeros chavistas para que rompieran filas con Maduro.

Atendiendo a un pedido de extradición a Estados Unidos, en abril de ese año fue capturado en la residencia de unos de sus hijos en España.

Estando en libertad condicional y luego de que el Gobierno español aprobara su extradición, se escabulle de las autoridades ibéricas.

Después de que el Gobierno de Estados Unidos ofreciera una recompensa de 10 millones de dólares es nuevamente capturado en España en septiembre de 2021 y remitido a la cárcel de Estremera, en la provincia de Madrid.

Los cantos del «Pollo»

En interrogatorios, Carvajal ha dotado de documentos a la justicia española donde se expone que el chavismo financió candidaturas de izquierda en el mundo como la de “Lula” da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina, Ollanta Humala en Perú, Evo Morales en Bolivia, Manuel Zelaya en Honduras, el partido Podemos en España y Movimiento Cinco Estrellas en Italia.

Cuando hizo pública una declaración apoyando el interinato de Juan Guaidó, Carvajal calificó a Nicolás Maduro como un «dictador rodeado de corruptos» y lo señaló de tener vínculos con grupos del narcotráfico y hasta con el grupo terrorista Hezbolá.

En una misiva que difundió en septiembre de 2021, reveló que mientras estuvo en libertad en Madrid y durante su clandestinidad, envió todo cuando pudo a la fiscalía de la Corte Penal Internacional. «La información que aporte sirvió para concretar las denuncias previas», aseguró en la carta en la que también lanzó dardos al primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello.

«Traicionaste a Chávez en vida (pocos lo sabemos) y, por supuesto, también lo hiciste después de su muerte. Buscando estar arrimado a Maduro para ver qué cuota de poder te salpicaba. Triste, la verdad”. A pesar de estar en prisión, soy más libre que tú. Soy libre de conciencia. Hice todo lo que pude por mi país y lo seguiré haciendo, siempre”, afirmó en ese texto.

La extradición

En horas de la mañana del 19 de julio de 2023 una de las abogadas de Carvajal en España, María Dolores Argüelles, confirmó a TVV Noticias que Carvajal estaba siendo trasladado en un avión a Estados Unidos.

«No tengo conocimiento del destino, ni me han comunicado que se iba a producir hoy, no sé la hora exacta de despegue del avión, no sé cuándo llega, pero va hoy. En cuanto adonde llega, insisto en que no lo sé, sabemos que si la extradición es consecuencia de la solicitud de un tribunal del estado de Nueva York, debe ser allá que vaya, es lo que supongo porque no me avisaron nada», declaró en conversación telefónica con el medio.

Posteriormente, en horas de la noche del 19 de julio, el gobierno de EEUU confirmó que el exjefe de inteligencia militar de Chávez había llegado a ese país.

«Tras muchos años fugitivo, después de una carrera criminal que se extendió durante más de una década, Hugo Armando Carvajal Barrios ha llegado hoy a Estados Unidos donde se enfrentará a la justicia por los crímenes de los que se le acusa”, expresó el fiscal federal, Damian Williams, en un comunicado.

Ahora en tierra estadounidense, Carvajal portará una braga naranja en una prisión similar a la que usan el empresario colombiano Alex Saab y la exenfermera de Chavez, Claudia Patricia Díaz Guillén.