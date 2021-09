"Los crímenes de lesa humanidad de Maduro están bien reseñados": "El Pollo" Carvajal revela cooperación con la CPI y la ONU - Runrun

«La traición no se perdona. Es imposible que el pueblo venezolano pueda perdonar tu traición. Sabiendo el mal que hacía Maduro, con toda la intención de destruir el país para controlarlo, y teniendo la capacidad de hacer algo para frenarlo, ¿cómo no hacerlo? ¿cómo darle la espalda al pueblo así? ¿cómo dejar el país a la deriva? Lo pregunto, pero sé la respuesta: has hecho todo por la avaricia de un poder que realmente no tienes.