"El Estado no lleva cifras de nuestra realidad": activistas LGBTIQ+ hablan de la violencia que sufren - Runrun

Runrunes realizó, la noche del 28 de junio, un Twitter Space para hablar sobre el incremento de la violencia contra los miembros de la comunidad LGBTIQ+.

El espacio, llamado «#Orgullo2023: Incremento de la violencia contra la comunidad LGTBIQ+», fue moderado por el periodista de Runrunes Luis David Miquilena, y reunió a los activistas Yendri Velásquez, Óscar Calles y Quiteria Franco (Unión Afirmativa).

A continuación, un resumen de las intervenciones de los tres expertos:

Quiteria Franco: «No sé si la violencia se ha incrementado, se ha mantenido o tuvimos una pausa durante los dos años de pandemia, porque para 2017 Venezuela ocupaba el cuarto lugar en el ranking de países de nuestro continente donde más se asesina a personas LGBTIQ+, donde hay más crímenes de odio. Para 2021, cuando retomamos las actividades en la calle, la violencia se mantiene con los diferentes tipos de crímenes de odio, que no solo incluyen asesinatos. En la última actualización que hicimos, destacamos dos aspectos: violencia y discriminación, porque puede haber discriminación y no necesariamente violencia. La discriminación ocurre cuando se da una violación de un derecho humano (por ejemplo, en mi trabajo se me ponen obstáculos para ascender o no me dan trabajo por ser mujer lesbiana)».

«Hay una necesidad de la gente de encontrar soluciones a sus problemas y hay una mayor información sobre los derechos humanos (…) La población sabe que tiene derechos y que hay instrumentos legales que la protegen y que es necesaria la denuncia; también tiene mecanismos a través de los cuales va y se queja. Eso no necesariamente significa que la gente esté asumiendo o esté aprendiendo la cultura de la denuncia (…) Siempre hace falta la denuncia porque uno va creando precedentes y en un país donde no se recopila información ni datos, cuando una persona va la institución y presenta una denuncia, está de alguna manera obligando a esa institución a documentar, a registrar y a tener que elaborar estadísticas y colocar en algún informe que hubo un caso de discriminación, que hubo un caso, una situación de violencia y que hay una necesidad de darle respuesta a esa persona que vino a la institución a denunciar. Ahí, en parte, radica la importancia de la denuncia».

Yendri Velásquez: «El Estado no lleva cifras de nuestra realidad, de los índices de violencia, de los delitos que ocurren, porque ni siquiera reconoce los delitos por prejuicio como tal. Además, hay una cosa que sí creo que hay que diferenciarla de forma importante: hoy se ve mucho más claro a quienes están emitiendo discursos de odio. Se le ha dado rostro a los discursos que promueven la violencia y la discriminación, que son precisamente estos discursos basados en prejuicios que se están promoviendo de alianzas antiderechos que hoy tienen mayor organización que antes, o al menos hoy son más visibles que antes, que hoy están ocupando mucho más espacio en medios de comunicación, en plataformas de redes sociales, pero también dentro de las instituciones del Estado y son las que hoy están ejecutando estas discriminaciones. Esta forma de violencia institucional de las que hoy somos víctimas las personas LGBTIQ+».

«La no cultura de denuncia también se debe a la desconfianza que existe en las instituciones del Estado y lo hemos encontrado en los casos que nos han llegado, de quienes dicen que les da miedo porque han escuchado que otras personas trans van y lo que hacen es burlarse de ellas, que se han encontrado rechazo en las unidades de atención de la Fiscalía o de la Defensoría o de alguna policía (…) No es de gratis que estamos ante un Estado que está siendo investigado por delitos de lesa humanidad. Eso no no es una cosa ajena a nuestras realidades y a la realidad de la violencia de las personas LGBTIQ+».

Óscar Calles: «Respecto al término ‘ideología de género’, este forma parte de una mentira que ya ha ido calando poco a poco en la sociedad, pero lo que busca realmente es el rechazo generalizado hacia las personas, a la comunidad LGBTIQ+, porque se usa la ideología de género como un concepto que no tiene un verdadero significado. Ni siquiera desde la propia comunidad se está impulsando este término, lo que se quiere es al final hacer un rechazo y justamente quienes promueven esta este término, que todos sabemos que no existe y que es falso de todo lo que conlleva, son grupos que están promoviendo los valores tradicionales, los valores de la familia, los valores religiosos, porque ven que a través de este término, y creando un miedo, pueden generar rechazo (…) Estos grupos lo que quieren es seguir promoviendo más odio, quieren seguir promoviendo más rechazo y algo que me parece muy interesante es que se ataca el término de la ideología de género, pero no se enfocan en problemas reales que suceden en la en las sociedades. Por ejemplo, en Venezuela hemos visto que cada día este discurso de la ideología de género está tomando más fuerza de personas que están en el poder que de aquellas que tienen cada día más decisión. Pero se olvidan de problemas reales que padecemos todos los venezolanos, que son los problemas de la emergencia humanitaria, la crisis económica, de los salarios, los problemas del sistema de salud; es decir, un sinfín de problemas que subyacen en la realidad, pero que ‘vamos a olvidarlos y concentrémonos en un tema de la ideología de género'».

«¿Cómo podemos paliar esta situación de odio hacia la comunidad? A través de la educación, pero lastimosamente sentimos que con la educación a veces no es suficiente porque, a pesar de que tú le digas a la persona ‘mira, este es un testimonio’, ‘esto está pasando’, ‘mira lo que sufre este grupo de personas’, simplemente a veces se niega».