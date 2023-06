CPI ordena reanudar investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela - Runrun

Este martes, 27 de junio, los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) autorizaron al Fiscal, Karim Khan, a reanudar la investigación sobre Crímenes de Lesa Humanidad, en el Caso Venezuela I.

La Sala, integrada por los Jueces Péter Kovács (presidente), Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou, y María del Socorro Flores Liera, consideró la solicitud de la Fiscalía, las observaciones de las autoridades venezolanas competentes, quienes colaboraron activamente con la Corte en este proceso, así como las 1.875 presentaciones de opiniones e inquietudes transmitidas a través de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas.

La Sala concluyó que, si bien Venezuela está tomando algunas medidas de investigación, sus procesos penales internos no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía. La Sala extrajo su conclusión de las observaciones y el material que se le presentó.

Situation in #Venezuela: #ICC Pre-Trial Chamber I authorizes the resumption of the investigation ⤵️ https://t.co/OUM4s1Jhnl

— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) June 27, 2023