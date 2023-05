Abogada advierte que el gobierno de Maduro tiene un discurso "más agresivo" hacia la CPI - Runrun

Michelle Reyes, abogada peruana-estadounidense especializada en Derecho Internacional y profesora ordinaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), advirtió sobre el cambio de discurso del gobierno chavista hacia la Corte Penal Internacional (CPI).

Durante la presentación del monitoreo de persecución y criminalización durante el año 2022 de Cepaz, Reyes señaló que se espera una pronta decisión para que se reanude la investigación porque «la práctica dilatoria del Estado no ha sido exitosa».

«Estamos a la espera de una inminente decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares para que la investigación se reanude. Puede ser apelada por el Estado venezolano. Seguramente se va a abrir un nuevo proceso para recabar las opiniones de las víctimas. Prácticamente, todas las decisiones de la CPI pueden ser apeladas», explicó.

Además, recordó que actualmente la investigación Venezuela I se encuentra suspendida por un aspecto procedimental. Sin embargo, aclaró que el gobierno de Maduro ya ha agotado todas las herramientas procesales para que siga suspendida.

Sin embargo, advirtió sobre un «discurso más agresivo» desde el Estado Venezolano hacia la CPI.

«Ahora notamos un discurso más agresivo con la CPI y hay que ver cómo eso se traduce en lo que puede ser una decisión más dura de no cooperar. Si se llegara el caso extremo de no querer seguir en el sistema, eso no afecta las investigaciones ya en curso. Vemos un panorama prometedor por un lado, pero complejo por los discursos que estamos viendo frente a la CPI», dijo.