La perla que soltó Cabello sobre la primaria opositora: "No hay manera de que se haga sin el CNE" - Runrun

«Esa elección -la primaria- no se puede hacer sin la participación del CNE. No hay forma ni manera de hacerla ¿Cuál sería el registro, cómo van a contar? No tienen manera de hacerla, allá ellos que le hacen ofertas engañosas a su propia gente», dijo el primer vicepresidente del PSUV en rueda de prensa

Cabello dijo que la oposición debe aceptar la participación del CNE en la primaria para evitar la duplicidad del voto: «Cada persona, un voto. No cada persona veinte votos. Y van a quedar en evidencia, ellos no quieren al CNE por ningún lado

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, consideró que la primaria opositora para elegir al candidato presidencial para los comicios de 2024 debía contar con la participación del Consejo Nacional Electoral.

En la rueda de prensa semanal del PSUV, Cabello dijo que, de esta forma, se evitaría la duplicación de votos.

«Al ellos usar la estructura del CNE se va a saber cuántos participaron, cuántos fueron los votos. No hay manera de que los multipliquen por nada. Cada persona, un voto. No cada persona veinte votos. Y van a quedar en evidencia, ellos no quieren al CNE por ningún lado y es un argumento estúpido porque las elecciones en este país, quien las dirige, es el CNE», expresó Cabello.

Diosdado Cabello: “La primaria opositora no se puede hacer sin la participación del CNE” https://t.co/8aeikuXV53 pic.twitter.com/ocLWcm3eBs — Monitoreamos (@monitoreamos) May 15, 2023

Recalcó que el chavismo ha requerido en sus simulacros la asistencia del ente electoral y que la oposición debería hacer lo mismo en estos comicios internos.

«Pero no, ellos rechazan las instituciones. Para ellos el CNE es bueno cuando ganan una elección, y cuando pierden, hablan inmediatamente de fraude. Esa elección -la primaria- no se puede hacer sin la participación del CNE. No hay forma ni manera de hacerla, ¿cuál sería el registro, cómo van a contar? No tienen manera de hacerlo, allá ellos que le hacen ofertas engañosas a su propia gente», sentenció.

Sociedad civil y académicos piden garantizar transparencia de primarias

Miembros de la sociedad civil y académicos emitieron una carta abierta con sus recomendaciones para generar mayor confianza en las primarias opositoras, pautadas para octubre de 2023.

En la misiva recalcaron los dos puntos centrales que exigen «prioritaria atención y solución» por la Comisión Nacional de Primaria para transformar el proceso de un «acto masivo de resistencia ciudadana».

Estos puntos son: la participación de la diáspora, sobre el cual consideran «se han dado avances en el reglamento recientemente publicado», y la «muy polémica participación del Consejo Nacional Electoral (CNE) bajo las inaceptables condiciones fijadas por la Comisión Técnica para el desarrollo de la Primaria en el país, y sobre el cual aún no hay una decisión».

Por otra parte, manifestaron su oposición a un control biométrico y otro esquema «que comprometa la identidad de los votantes en la primaria».

Además, rechazan el argumento de que cuestionar la participación del CNE «estimula la desconfianza del voto».