Juan Guaidó: "Maduro pretende repetir el método Nicaragua en Venezuela" - Runrun

Juan Guaidó terminó la gira por Washington y elevó la voz de millones de venezolanos que piden por elecciones libres y un cambio democrático en el país.

Luego de su llegada el pasado 2 de mayo a los Estados Unidos, el líder de oposición, que hasta hace pocos meses era reconocido como presidente interino, ratificó la necesidad de fortalecer la unidad de cara a la primaria. y exhortó a mantener la presión con todas los mecanismos internacionales.

Guaidó inició sus actividades con la participación en la Conferencia Anual de las Américas en la sede de la Organización de Estados Americanos, donde fue recibido por su secretario general, Luis Almagro. En una breve intervención, Guaidó destacó la defensa por los derechos humanos llevada por este órgano.

En un discurso ofrecido en el Wilson Center, el opositor venezolano destacó que es necesario continuar con las negociaciones y las sanciones para impulsar la celebración de unas elecciones primarias en el venidero octubre.

