“Unidos por la Dignidad” anuncia candidatura de Tamara Adrián a las primarias opositoras - Runrun

La exdiputada Tamara Adrián, la primera parlamentaria trans del país y de toda América, participará en las primarias que la oposición celebrará el próximo 22 de octubre para escoger a un candidato que se enfrentará al chavismo en las elecciones presidenciales, previstas para 2024. Así lo anunció este 13 de abril el movimiento político Unidos Por la Dignidad (UPD).

«Nos sentimos orgullosos porque estamos haciendo historia y porque queremos proponer a una mujer abogada, profesora, activista de derechos humanos, una mujer que creemos que es la más inteligente de todos los candidatos y candidatas que hasta ahora se han presentado. Esa mujer es Tamara Adrián», dijo Koddy Campos, activista LGBTI y miembro de UPD, durante una rueda de prensa.

A su juicio, Adrián, quien «viene de trabajar con los derechos humanos», llevará la «voz de los más vulnerables».

Por su parte, Adrián aseguró que son mayores los factores que unen a los venezolanos que aquellos que los dividen, entre ellos la «falta de oportunidades, de trabajo, de institucionalidad y de dinero», y que muchos hogares tienen «a la mitad de la familia, o más, fuera del país».

En estas circunstancias, prosiguió, UPD propondrá un proyecto con varias líneas de acción, entre ellas el «máximo desarrollo económico», la «reinstitucionalización del país» y la recuperación de los servicios básicos, requisitos «para que existan nuevas inversiones».

«Tenemos que incorporar (…) a todas las personas en este desarrollo y, para ello, necesitamos máxima inclusión social (…) Las personas con discapacidad, las mujeres, los adultos mayores, los funcionarios, las personas LGBTIQ+, las personas afrodescendientes, los indígenas, cualquier grupo que, por cualquier razón, haya sido o pueda ser dejado atrás, debe ser incorporado», agregó Adrián.

Capriles oficializa su candidatura a las primarias

Henrique Capriles, exgobernador de Miranda y dos veces aspirante a la presidencia, oficializó el 10 de marzo su candidatura a las primarias de la oposición que se realizarán en octubre de este año.

Durante un acto organizado por Primero Justicia (PJ), Capriles afirmó que su prioridad serán “los pobres” de Venezuela y que apoyará la gratuidad la educación y la salud.

«Esta no es la misma Venezuela de hace unos años atrás. Las causas no se ponen viejas, las causas no son una moda».

Asimismo, agregó: «Hay cosas que llevamos aquí adentro (señalando al corazón) y el paso de los años no hace que cambie. Ustedes saben que yo soy un enamorado de esta patria».

El acto de proclamación como candidato a las primarias opositoras estuvo encabezada por la exdiputada María Beatriz Martínez.

«Si nosotros nos llamamos Primero Justicia, esa tiene que ser nuestra primera causa, los pobres, los que andan descalzos (…) para mí la política es la gente», añadió Capriles en su discurso.

