Capriles oficializa su candidatura a las primarias: "Las causas no se ponen viejas" - Runrun

Sobre Capriles pesa una inhabilitación para ejercer cargos públicos desde el año 2017, la cual debe tener una duración de 15 años

Foto: @FMCenterNoticia

Henrique Capriles, exgobernador de Miranda y dos veces aspirante a la presidencia, oficializó este viernes, 10 de marzo, su candidatura a las primarias de la oposición que se realizarán en octubre de este año.

Durante un acto organizado por Primero Justicia (PJ), Capriles afirmó que su prioridad serán “los pobres” de Venezuela y que apoyará la gratuidad la educación y la salud.

«Esta no es la misma Venezuela de hace unos años atrás. Las causas no se ponen viejas, las causas no son una moda».

Asimismo, agregó: «Hay cosas que llevamos aquí adentro (señalando al corazón) y el paso de los años no hace que cambie. Ustedes saben que yo soy un enamorado de esta patria».

El acto de proclamación como candidato a las primarias opositoras estuvo encabezada por la exdiputada María Beatriz Martínez.

«Si nosotros nos llamamos Primero Justicia, esa tiene que ser nuestra primera causa, los pobres, los que andan descalzos (…) para mí la política es la gente», añadió Capriles en su discurso.

Capriles también dijo: «Tenemos que ser grandes sembradores de esperanzas. En 2024, el país logrará el cambio y que ese año sea de esperanza para los venezolanos».

Capriles, tras ser proclamado candidato de PJ a la primaria: “Las causas no se ponen viejas ni son una moda” https://t.co/JauNsmUfGH pic.twitter.com/GWBBLi6oAY — Monitoreamos (@monitoreamos) March 10, 2023

Respecto a la candidatura de Capriles, Juan Pablo Guanipa, dirigente de PJ, manifestó su apoyo al aspirante: «Hay un camino y Venezuela va adelante con Henrique Capriles, a la presidencia de la República, para que no haya dudas, carajo».

«Hemos construido una herramienta para Venezuela en momentos difíciles, en momentos en que tenemos una dictadura que intenta acabar con nuestra nación», agregó Guanipa.

¡Primero Justicia está contigo! En cada rincón de Venezuela hay un justiciero listo para encontrarnos y lograr el cambio #ListosConCapriles https://t.co/0FrZxaL9WU pic.twitter.com/hUMxf51PPg — Primero Justicia (@Pr1meroJusticia) March 10, 2023

Cabe recordar que sobre Capriles pesa una inhabilitación para ejercer cargos públicos desde el año 2017, la cual debe tener una duración de 15 años.