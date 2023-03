Rechazan discursos discriminatorios de políticos y personalidades contra mujeres y comunidad Lgbtiq+ - Runrun

El pasado miércoles 8 de marzo, el dirigente del partido Primero Justicia, Julio Montoya, difundió un vídeo en sus redes sociales en el que se muestra con una peluca, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

En su mensaje reiteró que no se trata solamente de ponerse una peluca, sino luchar de junto a ellas a construir un país mejor y por las madres que tienen que mantener una familia.

Finalizó el vídeo diciendo: «La lucha por la mujer no es del feminismo. Es la mujer la que nos acompaña y construye con nosotros una Venezuela hermosa como esas flores que ella representa».

De allí, días después el dirigente político difundió otro vídeo donde reiteraba la necesidad de crear un movimiento nacional en defensa de la familia, las tradiciones y a la vida.

«Yo no creo en la ideología de género, eso le hace incluso daño a la comunidad gay y no todos están de acuerdo con el lenguaje inclusivo», sostuvo.

En su discurso, Montoya reafirmó que no aceptaba el hecho de que hubiese hombres que se consideraban mujeres y querían entrar a los baños que usan ellas.

«¿Cómo voy yo a aceptar que un hombre que se considere mujer y tenga un pene vaya a un baño donde está mi hija de seis años y orine delante de ella? ¿Cómo pretenden que yo apruebe eso, hermano?», preguntó Montoya.

En el mismo audiovisual, criticó el tema del aborto: «Alguien tiene el derecho de plantear el aborto y otros tenemos derecho a decir que una vez que se combinan los cromosomas del padre y la madre, ese nuevo individuo tiene unas características propias. Yo creo en el derecho de la mujer a gobernar su cuerpo, pero, cuando ya tiene un hijo, ya no es de ella esa vida», opinó Montoya.

Por otra parte, el pasado 09 marzo Pablo Aure, secretario de la Universidad de Carabobo, dirigió un discurso con sesgos discriminatorios en la institución educativa Young Men’s Christian Asociation (YMCA), en el taller «Conociendo el perfil del estudiante» para brindar información sobre el estudio en la universidad a la comunidad.

Aure se dirigió a estudiantes del quinto año remarcando las diferencias biológicas entre hombres y mujeres.

«El varón es varón y la mujer es mujer, punto. La niñita es niñita y el niñito es niñito, más nada. Aquí no es con esa onda. No señor, hombre es hombre y la mujer es mujer, punto. Matrimonio: hombre y mujer, punto. […] la naturaleza no se equivoca […] nosotros tenemos que ver esto con seriedad porque si nos descuidamos, eso va avanzando y nos vamos destruyendo nosotros, en algo que es lo más preciado en cualquier sociedad que es la familia. La familia se construye entre un hombre y una mujer», declaró.