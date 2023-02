Activistas Lgbtiq+ exigieron al CNE que permita cambio de nombre a personas trans, intersexuales y no binaria - Runrun

El Observatorio de Violencias Lgbtiq+ exigió este martes, 28 de febrero, al Consejo Nacional Electoral (CNE) la aplicación del art. 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil (Lorc) permitir el cambio de nombre a personas trans, intersex y no binarias.

«¡Nuestras exigencias no son chiste! ¡Basta de transfobia!», señaló el observatorio a través de su cuenta en Twitter.

La organización indicó que ante la exigencia que realizan se hacen presentes representantes de la Comisión de Registro Civil, entre ellos el asesor Rubén González quien informó que la Comisión desconoce la solicitud de la comunidad LGBTIQ+.

¡Nuestras exigencias no son chiste! ¡Basta de transfobia! #IdentidadTransVzla pic.twitter.com/DPThUCyyIn

Estamos frente al @cneesvzla exigiendo la aplicación del art. 146 de la LORC y permitirnos el cambio de nombre a personas trans, intersex y no binarias.

La comunidad Lgbti lleva dos meses esperando por el cambio de nombre que prometió el CNE en diciembre de 2022.

El aquel momento, el Estado presentó un procedimiento para permitir a las personas acceder al cambio de nombre, un derecho establecido en el Código Orgánico de Registro Civil desde el año 2009, pero que no se había puesto en práctica.

La discriminación se refleja en las excusas del funcionario de turno. En agosto del año pasado, Paúl Martucci, activista trans fue hasta el Registro Civil de la parroquia San José (municipio Libertador del Distrito Capital) con todos sus documentos para hacer el trámite.

“El registrador me recibió, le expliqué mi caso y me mandó al Tribunal Supremo de Justicia aun cuando la ley no dice que ese sea el procedimiento. Hay una falta de voluntad y muchísimos prejuicios de los funcionarios que insisten en desconocer la diferencia entre sexo y género”, reconoce Martucci.