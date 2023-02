Comunidad Lgbti lleva dos meses esperando por el cambio de nombre que prometió el CNE - Runrun

La comunidad Lgbti lleva dos meses esperando por el cambio de nombre que prometió el Consejo Nacional Electoral (CNE) en diciembre de 2022.

El aquel momento, el Estado presentó un procedimiento para permitir a las personas acceder al cambio de nombre, un derecho establecido en el Código Orgánico de Registro Civil desde el año 2009, pero que no se había puesto en práctica.

El protocolo, presentado tras semanas de protesta y presión por parte de activistas de la comunidad Lgbti, se basa en los artículos 146 y 148 de la Ley Orgánica del Registro Civil.

Para Paúl Martucci, activista trans de 36 años, el cambio de nombre es el primer paso para mejorar su calidad de vida y la de toda la comunidad trans.

«En la cédula no dice si la persona tiene pene o vagina, por lo tanto, mi nombre autopercibido en mis documentos significa que ya no tendría inconvenientes con la Policía, pudiese encontrar empleo, estudiar y hacer una vida en igualdad de condiciones», afirmó.

Martucci es fundador de la asociación Trascendiendo Fronteras y fue uno de los activistas que se encadenó en noviembre pasado frente a la Defensoría del Pueblo. Junto a Koddy Campos y Javier Ávila exigieron la movilización de las autoridades para lograr su cambio de nombre, tal como lo establece la ley.

La discriminación se refleja en las excusas del funcionario de turno. En agosto del año pasado, Paúl fue hasta el Registro Civil de la parroquia San José (municipio Libertador del Distrito Capital) con todos sus documentos para hacer el trámite.

“El registrador me recibió, le expliqué mi caso y me mandó al Tribunal Supremo de Justicia aun cuando la ley no dice que ese sea el procedimiento. Hay una falta de voluntad y muchísimos prejuicios de los funcionarios que insisten en desconocer la diferencia entre sexo y género”, reconoce Martucci.