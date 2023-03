Maduro: "me vale medio lo que opine el imperialismo, la derecha o Europa del proceso democrático venezolano" - Runrun

El mandatario dejó claro que le tiene «sin cuidado» el reconocimiento internacional de las elecciones presidenciales de 2024

«La expectativa que tenemos es la de siempre. A nosotros no nos importa lo que piense el imperialismo ni las oligarquías sobre la vida política, social, institucional, cultural, económica de Venezuela. Nos tiene sin cuidado que ellos digan algo o no lo digan, que reconozcan o no reconozcan», afirmó Nicolás Maduro este sábado, 11 de marzo, durante una entrevista hecha por el ex asesor del gobierno, Alfredo Serrano Mancilla, y divulgada por Venezolana de Televisión (VTV).

«Me vale medio lo que opine el imperialismo, la derecha o Europa del proceso democrático venezolano», recalcó Maduro sobre el reconocimiento internacional de los resultados de las elecciones presidenciales previstas para 2024, de acuerdo con EFE.

El gobernante confirmó la realización de los comicios y apunto que, después de estos, el país seguirá «en paz», «en democracia» y con «protagonismo popular».

Se refirió al respaldo que EE UU y Europa ofrecieron al líder opositor venezolano Juan Guaidó cuando, en 2019, se autoproclamó presidente encargado de Venezuela y encabezó un llamado «Gobierno interino», y tildó este «plan» de «ensayo derrotado, fallido, fracasado».

Actualmente, la oposición se prepara para unas primarias internas, previstas para el 22 de octubre, en las que elegirán al candidato que competirá contra el oficialismo en los comicios presidenciales.

Esta semana se anunció que Guaidó y el exgobernador Henrique Capriles estarán entre los candidatos para los comicios internos del antichavismo.